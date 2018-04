Secretário de educação básica assume posto de Medonça Filho, que deixa cargo para disputar eleição

O governo anunciou o nome de Rossieli Soares, secretário de educação básica, para substituir Mendonça Filho no Ministério da Educação. Mendonça deixa o cargo para disputar as eleições presidenciáveis. Por lei, os ministros que quiserem se candidatar na eleição de outubro precisam deixar os cargos seis meses antes do pleito, prazo que termina neste sábado (7).

Rossieli assumiu o cargo no MEC em maio de 2016. Na ocasião, ele era o secretário de educação do Estado do Amazonas.