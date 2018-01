Roteiros de verão para viver Salvador

Dicas para você experimentar o melhor que a cidade tem a oferecer.

“Eu conto as horas para a chegada do carnaval, inclusive, tenho até um contador de dias no celular, acredita? (risos). Quando fevereiro chega, aí então eu me abasteço de energias boas para seguir em frente e começar o novo ano com o pé direito!”. É nessa alegria que a designer Milena Coelho, 33, expressa sua felicidade com a chegada do carnaval.

Apaixonados pela festa e pela emoção que o verão traz a Salvador, turistas e baianos aproveitam essa época do ano para viver a cidade de uma forma diferente, descobrindo novos lugares, revisitando roteiros esquecidos e experimentando sensações inéditas.

Para dividir conosco a vivência de uma Salvador plural e pulsante, o Sou Verão convidou um time de produtores, jornalistas, relações públicas, publicitários e fotógrafos para revelarem seus roteiros de verão em 2018.

Tá sem saber o que fazer? Confere aí!

Tamyr Mota – Relações Públicas

O verão em Salvador é a melhor estação para aproveitar a cidade. É quando vale a pena subir a Colina Sagrada e pegar uma benção na Igreja do Bonfim, em plena sexta-feira. È quando passamos no Terreiro do Gantois para receber um axé de Mãe Carmen, uma das Ialorixás mais famosas do país. É quando o paladar fica ainda mais aguçado e o almoço no Restaurante Amado, que é debruçado diante da Baía de Todos os Santos, se torna incrível por conta da sua vista e gastronomia. De lá, vale esticar até a Sorveteria da Ribeira e experimentar alguns dos mais de 50 sabores existentes no cardápio – não há sobremesa melhor. É quando o corpo pede um banho de sol no Porto da Barra e uma sessão de stand up, seguindo até o Yacht Club da Bahia, em cima da prancha e em contato com a mãe natureza. É quando as batidas da música baiana, em seus atabaques poderosos, nos convidam a participar dos ensaios de bandas e artistas tão mágicos, como o Cortejo Afro, Léo Santana, Harmonia do Samba e Psirico – de segunda a segunda. Por fim, é quando a gente sente que aqui, todo roteiro tem magia e tudo é diferente. Ah Salvador, se meu corpo fosse um mapa, meu coração seria você.

Itala Herta - Relações Públicas e Produtora Cultural

Meu roteiro de verão é inspirado na #BahiaProfunda contagiante e reveladora da capital mais criativa do país. Por isso, sempre sugiro pra quem mora ou chega aqui, que não deixe de pegar uma praia e pôr do sol na Comunidade Solar do Unhão, a vista do mar e o acolhimento dos moradores são uma das coisas mais incríveis do local. Para quem ama o mar, outras opções são as praias de Tubarão e São Tomé de Paripe, vale muito a pena ir durante a semana, e olha, a beleza natural é digna de um belo close. Ainda no Subúrbio, não deixem de passar por Plataforma e pelo Acervo da Laje, próximo ao final de linha do São João do Cabrito. Saindo de lá siga o fluxo para uma das melhores pedidas gastronômica do bairro, a famosa Neinha do Camarão, ainda em Plataforma. É simples, saboroso, bem servido e de preço justo. Se a vontade de praia não passar, tire um dia da semana, junte seus amigos e família e aluguem uma escuna saindo do Terminal Náutico para conhecer algumas ilhas da Baía de Todos os Santos (Ilha dos Frades, Loreto, Ilha de Maré e etc.) Se o seu perfil é botecar e comer umas comidinhas rápidas com um bom tempero, vale a pena passar no bar Clube do Samba (Terreiro de Jesus), lá tem samba de terça á domingo e o espaço é bem aconchegante. Se quiser mais boêmia durante a semana com laricas saborosas, pode passar pelo Bar Líder, no bairro Dois de Julho, ou se for pra esquentar o fim de semana, desça para o Bar de Maria Pirria, na Rua Tuiuti, ainda no Dois de Julho. Depois de curar a ressaca do sábadão, mas ainda no pique do verão, pinte no final de um domingão no Bar Oliveiras (Santo Antônio Além do Carmo) mais conhecido como o “Bar de Flavão”, lá tem muitos shows de bandas independentes da cidade e uma cachaça de gengibre ma-ra-vi-lho-sa bixo! #Takethevision.

Victor Lacerda – Publicitário

Para curtir o sol com o pé na areia, a Barraca do Loro em Stella Maris é minha indicação favorita. Depois da praia, indico curtir um som e dançar sem pagar nada na Casa SKOL, na Barra. Todos os sábados, antes do Carnaval, a Casa SKOL tem atrações bacanas abertas ao público. Quando o assunto é gastronomia, corro para o Bar do Ulisses, no Santo Antônio Além do Carmo. O espaço oferece diversas opções de pratos em seu cardápio, indo de petiscos a refeições completas. Além da comida maravilhosa, o local tem um lindo pôr do sol no final da tarde e uma vista incrível para a Baía de Todos os Santos. Um verdadeiro cartão postal. No Carnaval, o Camarote Skol Beats é um capítulo à parte. Ponto de encontro da turma mais animada e bonita da cidade, este ano promete! Após viver tudo isso e para se despedir do verão, sugiro pegar uma lancha e descansar na famosa Ressaca do Carnaval em Morro de São Paulo. No meio da tranquilidade e das belas paisagens, Morro tem uma programação de festas em restaurantes, casas noturnas e boates que fazem multiplicar o movimento. Entre as festas mais badaladas está a Feijoada do Santa Villa, que acontece no Hotel Vila dos Corais, no dia 17 de fevereiro. Não perco por nada!

Mônica Carvalho – Jornalista

O verão é a minha estação. Sou praiana, sou baiana e esse clima que mistura o calor com frescor tem tudo a ver com meu espírito tropical. Nessa época do ano, o forte são as praias e as festas quentes que sintonizam os diversos gêneros musicais. Para o mergulho no mar, eu indico o Porto da Barra e as piscinas naturais da praia do Farol, de preferência nos dias da semana e pela manhã. A praia do Buracão, no Rio Vermelho, também é uma excelente opção, porém é difícil tomar banho na calmaria da maré. A Praia do Lord, na Praia do Forte é o meu quintal. Para dançar, já me programei para três grandes eventos: Arena SoundSystem, comandada pelo MiniStereo Público Sistema de Som, que será realizada no sábado, 27 de janeiro, na Arena Fonte Nova com participação de BNegão, Lazzo Matumbi e tantos outros. No domingo, 28, marcarei minha presença no show de Edson Gomes, na Concha Acústica do TCA. No carnaval, a certeza é curtir ao som do Rap Nova Era e do rapper Baco Exu do Blues, dia 13/02, às 15, na Praça Tereza Batista.

Genilson Coutinho – Fotógrafo e editor do site Dois Terços

Morar em Salvador ou conhecer a cidade e não tomar um banho nas águas calmas do Porto da Barra é a mesma coisa que vir à Bahia e não visitar a Igreja do Bonfim. O Porto da Barra, com seu pôr do Sol, é um ponto de encontro para todas as tribos, que celebram o verão o ano inteiro. Outra pedida é a Praia do Buracão, que cada vez mais tem conquistado baianos e turistas. Se escolher está praia, não deixe de tomar uma cerveja na barraca da transexual Amanda, que recebe todos com muito carinho e cerveja geladíssima! Quando assunto é comer, uma dica bem baiana é conhecer a Cabana do Camarão, no Subúrbio de Salvador, dona de um cardápio que deixa o visitante na dúvida do que escolher com tanta coisa maravilhosa. Já no Santo Antônio Além do Carmo, a dica é conhecer o Cafélier, que além de brindar o cliente com o requinte do lugar e a vista para a Baía de Todos os Santos, conquistada ainda mais pelo cardápio de sucos, comidinhas e um café delicioso combinando com o fim de tarde. Ainda no Centro Histórico, o charmoso Pub Senhorita Malfada tem programação de quarta a domingo. O bar abre também para o almoço durante a semana, sempre às 12h, oferecendo ainda no domingo uma feijoada incrível e shows de atrações locais. Para a noite, na Avenida Carlos Gomes - marco da cena LGBT de Salvador, você encontra o bar Caras & Bocas, um dos espaços mais amados pelas artistas transformistas, sendo ele o primeiro espaço LGBT no subúrbio de Salvador. Quando falamos de ensaios de verão, a pedida é o elegantíssimo ensaio do Cortejo Afro nas noites de segunda-feira, na Praça Quintas Berros D’Água, no Pelourinho.

Lídice Berman – Empresária e Produtora

Conciliar trabalho + verão + carnaval é sempre uma tarefa difícil e prazerosa! No meu caso, esse é um dos períodos de maior produtividade e a mais gostosa de todas! Então, minhas dicas são passeio barco na Bahia de Todos os Santos, qualquer roteiro tá valendo, com direito a muito banho de mar e paradinha no restaurante de Botelho! Sombra incrível de uma amendoeira antiga, melhor siri catado de todos os tempos e roskas deliciosas pra fechar! Outra opção para os amantes do banho de mar é Massarandupió, uma vila de pescadores bem rústica, ainda sem asfalto, cercado por dunas, rios e praia. Vale a pena! Seguindo os planos, fim de tarde em Itapuã, no restaurante Casa Di Vini, faz bem para corpo e para a alma. Aquela brisa é especial, bom pra namorar, beber um drink de sorvete de coco verde e se deliciar com um cardápio dos Deuses. Já pra quem gosta de suar e balançar o corpitcho, são muitas as opções, uma delas é o Coreto Hype, projeto itinerante que reúne tudo que a gente ama: música, comidinhas, presentes criativos e programação pra criançada. No Verão o projeto atua no bairro de Stella Maris

Uran Rodrigues – Produtor e Fotógrafo

O sol de Salvador é o guia ideal para se deliciar em um belo passeio de patins pela orla da Barra à Ondina ou, se tiver disposição, até o bairro do Rio Vermelho, curtindo o clima e a energia da capital oficial do Verão. Uma parada na Sorveteria da Barra para tomar o sorvete de manga, com a vista do Farol da Barra, água de coco nas barracas de rua em Ondina e ao final comer aquele acarajé ou passarinha no ponto do Largo da Mariquita em Cira, fazem meus dias muito mais felizes. As terças acontece o tradicional ensaio de Gerônimo no Pelourinho, uma boa dica é ir lá e depois se jogar no Suvaco da Cobra - ainda no Centro Histórico, ou divertir na Âncora do Marujo com seus shows diários de artistas transformistas.

Tatyanna Hayne – Jornalista

Salvador é ainda mais iluminada no verão. Minha dica é aproveitar o banho de mar cedinho do Porto da Barra - antes das 9h e almoçar no Egeu, na ladeira da Barra, que tem uma vista impressionante. Para as noites de sexta e sábado, minha melhor sugestão é dançar até às 5h da manhã na Borracharia. Um lugar diferente e maravilhoso para curtir muito, movimentar o corpo e não se preocupar com nada!

Estevão Terceiro - Editor e Colunista do portal Mundo Vip Bahia

Como moro na Barra, fico torcendo para chegar o verão e poder curtir cada pedacinho que o bairro oferece. Desde o tradicional banho de mar na praia do Porto, até um dia relaxante no Yacht Clube. Adoro observar a cidade nesta época andando de bike. Temos outra perspectiva e nos sentimos realmente abraçados e com essa sensação incrível de pertencimento ao clima do verão de Salvador. Alguns cantinhos da Barra que poucos baianos ou turistas conhecem são as praias ao lado do farol, onde não tem escadas e o acesso é um pouco mais difícil - porém a recompensa das piscinas naturais que se formam na maré baixa dão um up após o circuito de bike pelo bairro. O banho de mar à noite no Porto da Barra também é incrível! Após as 20h30, o trator da prefeitura já passou fazendo a limpeza da areia e os barraqueiros já foram todos embora. A sensação de paz e tranquilidade, de uma praia quase particular em meio a toda aquela urbanização, é maravilhosa!

Maihana Cazuquel – Assessora de Imprensa

No verão adoro os ensaios que acontecem no Pelourinho, trabalhando ou não, sempre gosto de passar por lá. O clima, as pessoas, a diversidade de nacionalidades, tudo traz uma magia ímpar para aquele lugar, sendo um verdadeiro "esquenta" para o Carnaval. Outras paixões são as feijoadas que fazem parte do calendário do verão baiano, os projetos de pôr do sol nos finais de semana e os sambinhas de sábado a noite no Garcia. No Carnaval, pra mim tudo tem muito mais intensidade, então vivo verdadeiramente os sete dias de carnaval, mesmo trabalhando, consigo me dividir entre a obrigação e a diversão com prazer

