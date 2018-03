Roubos de veículos caem 6% em Salvador no início de 2018

Os furtos, modalidade em que o veículo é levado sem violência, tiveram redução de 6,6% em 2017 comparação a 2017

O número de furtos e roubos de veículos em Salvador caíram 6% no primeiro bimestre de 2018. Os furtos, modalidade em que o veículo é levado sem violência, tiveram redução de 6,6%. Neste ano a polícia computou 239 casos, contra 256 em 2017. No caso dos roubos, quando os criminosos ameaçam, geralmente armados, também houve decréscimo. Foram 891 registros em 2018, quando, no ano passado ocorreram 942.

Ações policiais resultaram nas prisões de 109 criminosos ligados diretamente com a prática criminosa, no mesmo período. Além disso 630 veículos foram recuperados em janeiro e fevereiro. As desarticulações de duas quadrilhas especializadas nessas práticas criminosas também são destaques segundo a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

No final de fevereiro, equipes da Operação Gemeos desmontaram um bando, na Estrada do Derba. Na ocorrência, três veículos foram recuperados e um trio de assaltantes morreu em confronto. Já no mês de março, investigadores da DRFRV desmontaram um galpão de desmanche, no bairro São João do Cabrito. Três criminosos foram presos em flagrante quando desmanchavam um carro. Motores e diversas peças de veículos foram encontradas no local.

“Queremos manter as reduções de 2017, comparadas com 2016, dos furtos (-4,8%) e roubos (-7,9%). Clamamos que a população não adquira peças sem nota fiscal e no momento de comprar um carro nas mãos de terceiros, avalie o preço. Se estiver muito abaixo do valor de mercado, não compre. Se for um produto de furto ou roubo o comprador será indiciado pelo crime de receptação”, alertou o titular da DRFRV, delegado Marcelo Tânus.