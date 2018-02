Rouge cancela apresentação em camarote no Carnaval de Salvador

Os ingressos à venda para o dia da apresentação do grupo custaram R$350

O grupo Rouge anunciou nesta sexta-feira (9) o cancelamento do show que faria em um camarote na terça (13) no Carnaval de Salvador. Em nota divulgada no Instagram, a banda informou que o show no Camarote Tribus foi cancelado por quebra de acordo no contrato.

"O cancelamento do show não diz respeito ao Rouge e sim a problemas enfrentados por aqueles que contrataram o show e que não cumpriram com os termos estabelecidos no contrato. Sendo assim, a banda não poderá seguir com a apresentação. Lamentamos imensamente o ocorrido e, aos fãs que se sentirem lesados, pedimos que entrem em contato com os responsáveis do camarote Tribus", disse.

O grupo, que está em turnê pelo país comemorando 15 anos, faria parte da grade de atrações do camarote. Os ingressos à venda para o dia da apresentação do grupo custaram R$ 350.

Uma publicação compartilhada por Grupo Rouge (@oficialrouge) em 9 de Fev, 2018 às 7:20 PST

Nas redes sociais, fãs do grupo lamentaram o cancelamento do que seria a única apresentação do grupo em Salvador. "Agora, por favor, venham com a turnê em um show só de vocês", escreveu um fã do grupo. Outros demonstraram desapontamento com o cancelamento. "Mais um cancelamento, poxa vida ta complicado hein", escreveu uma fã do grupo.

O espaço foi montando no Atlantic Towers Salvador, em Ondina.