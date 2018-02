Rouge lança clipe de Bailando, sua primeira música pós-retorno

Música tem uma pegada latina e um refrão marcante, assim como Ragatanga

Um dos retornos mais esperados da música pop brasileira, a banda Rouge deu mais um empurrão na carreira na noite deste domingo (4), com o lançamento da música Bailando. O single, que já veio acompnhado de um clipe, tem uma pegada latina e um refrão marcante, assim como o maior sucesso da banda, nos anos 2000, Ragatanga.

A música foi composta por Umberto Tavares, simplesmente o hitmaker responsável por Show das Poderosas, Sua Cara e outros hits da Anitta.

Shows em Salvador

Em janeiro, a girlband confirmou participação no Carnaval de Salvador. O grupo, que está em turnê pelo país comemorando 15 anos, divulgou que vai fazer parte da grade de atrações do Camarote Tribus, na terça-feira de Carnaval.

No mesmo dia do Rouge, sobe ao palco também a banda Melanina Carioca. O espaço ficará montando no Atlantic Towers Salvador, em Ondina, e vai contar com serviço de Open Bar com whisky, vodka nacional, cerveja, refrigerante e água. Os ingressos já estão à venda e custam R$350 (um dia) e R$ 1.800 (todos os dias).

Salvador deve receber outro show da banda ainda esse ano: o Chá do Rouge que comemora o aniversário de 15 anos do grupo. As apresentações contaram com a formação original do quinteto: Aline Wirley, 35 anos, Fantine Thó, 38, Li Martins, 33, Luciana Andrade, 39, e Karin Hils, 38.

A girlband se manteve em atividade entre 2002 e 2005, porém, Luciana deixou o grupo em 2004, um ano antes do fim.

O setlist inclui hits clássicos como Ragatanga, Um Anjo Veio Me Falar e Brilha La Luna até a recente Tudo É Rouge, composta pelas meninas durante uma reunião promovida pelo produtor Rick Bonadio, durante o reality Fábrica de Estrelas, em 2013.