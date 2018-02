Rubro-negros exaltam goleada e boa atuação contra o Ferroviário

Kanu destaca treino de bola aérea e Rhayner disputa para ser titular

O Vitória ganhou de goleada do Ferroviário nesta quinta-feira (1º), pela Copa do Nordeste. Para a moral do time, o placar de 4x1 afastou com folga a ‘zica’ de não vencer em casa que começou no ano passado e durava três partidas.

Mas mais importante para o técnico Mancini foi a atuação do time. A começar pelo artilheiro do duelo, o zagueiro Kanu, que acertou duas cabeçadas desviando escanteio. “Trabalho, nada fora o trabalho. Uma semana com os companheiros me cobrando. Falei que do quinto jogo não ia passar, e hoje tive a felicidade de acertar duas cabeçadas”, disse.

Destaque também para Rhayner, que entrou no segundo tempo e deu mais velocidade ao lado direito do rubro-negro. “Essa dor de cabeça é boa para qualquer treinador, né? Todo treinador quer ter essa dúvida”, brincou o atacante.

“Quem está de titular na minha função está muito bem e é bom para o time ter mais de uma opção. Vou buscar meu espaço pouco a pouco, e se Mancini achar que posso ser titular, vou me entregar em campo como sempre”, completou.

De notícia ruim, o lateral direito Lucas foi substituído durante a partida com dores numa panturrilha e será avaliado pelo departamento médico. No elenco, Mancini tem como opção o garoto Cedric, de 19 anos.