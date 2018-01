Rueda aceita proposta da seleção chilena e deixa o Flamengo

Rueda assinará contrato de quatro anos com a seleção do Chile

A novela envolvendo o técnico Reinaldo Rueda e o Flamengo chegou ao final na tarde desta segunda-feira (8). Em reunião com a diretoria do clube carioca, o colombiano de 60 anos anunciou que aceitou a proposta para treinar a seleção do Chile e encerrou a sua passagem como treinador do rubro-negro.

Rueda estava no comando do Flamengo desde agosto do ano passado. Ele dirigiu o time em 31 partidas, somando 13 vitórias, 10 empates e oito derrotas (52,6% de aproveitamento). No período, Rueda levou o Flamengo às finais da Copa do Brasil e Sul-Americana, mas acabou ficando com o vice das duas competições.

Com a decisão de Rueda, a Federação Chilena aguarda apenas o comunicado oficial do treinador para anunciar a contratação. O contrato do colombiano será de quatro anos. Essa será a quarta passagem de Reinaldo Rueda por uma seleção. Antes, ele já havia treinado Colômbia, Honduras e Equador.

No comando do Chile, o colombiano terá a missão de iniciar o ciclo de renovação do time que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018.