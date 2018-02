Rui Costa visita Avenida Mário Sérgio e pede futebol baiano forte

Nova via vai ser inaugurada sábado (17) e já estará disponível para o clássico Ba-Vi de domingo

Os torcedores do Vitória vão ganhar um presente. Será inaugurada neste sábado (17) a Avenida Mário Sérgio, também conhecida como Via Expressa Paralela-Barradão. O local tem cerca de 4km e vai melhorar o acesso ao estádio, problema crônico para a torcida rubro-negra, já no clássico contra o Bahia, domingo, às 16h, no Barradão.

Na manhã desta sexta-feira (16), o governador Rui Costa visitou o local. O investimento total foi de R$ 40 milhões, incluindo as desapropriações no entorno. A expectativa é de que quase 100 mil pessoas sejam beneficiadas com o novo acesso.

Via Expressa Paralela-Barradão terá linha de ônibus integrada



"Isso aqui era uma baixada com muitas ocupações irregulares, sem muita acessibilidade, hoje isso aqui vira um novo vetor de desenvolvimento. Temos aqui muitas áreas livres que podem ser feitos prédios e supermercados para gerar empregos. Nós também recuperamos a margem do rio (Mocambo) e vamos preservar e manter o rio ambientalmente sustentável, cuidando da beleza de Salvador", disse Rui Costa.

A nova ligação viária tem pista dupla, sendo duas faixas em cada sentido. O nome escolhido para o local foi uma homenagem ao ídolo rubro-negro Mário Sérgio, morto no acidente com o avião da Chapecoense, em novembro de 2016, na Colômbia.



Nova via homenageia o ex-jogador Mário Sérgio (Foto: Herbem Gramacho/CORREIO)

"Nós estamos dando mais um passo para transformar para melhor o nosso futebol. A homenagem a Mário Sérgio foi uma homenagem justa. É importante relembrar e fazer homenagem a quem fez arte e sucesso durante vários anos. Mário Sérgio foi um craque. São momentos bonitos e importantes do futebol baiano", continuou o governador.

A Avenida Mário Sérgio será aberta no sábado (17). Durante a inauguração, será realizada a Feira da Cidadania com oferta de serviços como exames preventivos de câncer, atendimento odontológico e testes de visão ao longo da pista.