Repertório inclui composições de Letieres e do músico tropicalista

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz se junta a Gilberto Gil no dia 14 de abril, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos serão vendidos no site da Ingresso Rápido e nos Sacs dos shoppings Barra e Bela Vista, a partir de 20 de fevereiro. Esse show, inédito em Salvador, foi apresentado em São Paulo em 2014. O repertório mistura composições de Letieres e de Gilberto Gil.