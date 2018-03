Rússia diz que acusação do Reino Unido sobre envenenamento é 'show de circo'

Na avaliação da chancelaria, a acusação de May tem como objetivo apenas prejudicar a Rússia

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia classificou a acusação feita mais cedo pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, de um "show de circo". As informações são da agência de notícias russa Interfax.

A premiê britânica afirmou ao parlamento do país que a inteligência do governo concluiu ser "muito provável" que a Rússia seja responsável pelo envenenamento do agente duplo russo a serviço da inteligência britânica Sergei Skripal e de sua filha Yulia.

May anunciou ainda que o embaixador russo no Reino Unido foi convocado para dar explicações sobre o envenenamento e terá até o fim do dia de amanhã, 13 de março, para entregar a resposta oficial do governo de seu país.

Na avaliação da chancelaria russa, a acusação de May tem como objetivo apenas prejudicar a Rússia, que realiza eleições neste final de semana e recebe a Copa do Mundo em junho.