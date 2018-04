Rússia diz que ataque americano 'não ficará sem consequências'

"Novamente, estamos sendo ameaçados", disse embaixador russo nos Estados Unidos em comunicado

O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmou nesta sexta-feira, 13, por meio de comunicado que o ataque americano contra bases sírias “não ficará sem consequências”. “Nossos avisos não foram ouvidos”, escreveu Antonov. “Novamente, estamos sendo ameaçados. Nós avisamos que tais ações não ficarão sem consequências”.

Na noite desta sexta-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou um ataque contra três bases sírias ligadas ao suposto ataque químico que ocorreu em Duma, nos arredores de Damasco, na semana passada. Os mísseis americanos miravam um centro de pesquisa em, Damasco, um depósito de supostas armas químicas em Homs, no oeste da Síria e um posto de comando próximo deste depósito.

Antonov afirmou que “toda a responsabilidade” pelas ações seguintes aos ataques será de Washington, Londres e Paris. A França e o Reino Unido se aliaram aos Estados Unidos em uma coalização única para atacar o regime do presidente sírio Bashar Al-Assad. “Insultar o Presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível”, escreveu Antonov. “Os Estados Unidos - o detentor do maior arsenal de armas químicas do mundo - não tem direito moral para culpar outros países.”