Rússia diz que escândalo de espião morto não atrapalha eleição

O porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o crescente escândalo diplomático envolvendo o envenenamento de um ex-espião no Reino Unido não vai atrapalhar a eleição presidencial russa.

O porta-voz, Dmitry Peskov, afirmou hoje que o ataque com substância neurotóxica sofrido pelo ex-informante Sergei Skripal, no sul do Inglaterra, "não afeta" a campanha para eleição do próximo domingo (18), que ele classificou como a maior prioridade da Rússia.

Peskov negou com veemência que a Rússia esteja por trás do ataque, ocorrido no último dia 4.

A campanha russa continua apática a apenas três dias da votação. É amplamente esperado que Putin conquiste um novo mandato, depois de 18 anos no poder, graças em parte a seu argumento de que ele precisa enfrentar os "agressores do Ocidente".

A candidata de oposição e ex-celebridade de televisão, Ksenia Sobchak, está realizando um grande comício nesta quinta-feira, após ter caído em prantos no último debate televisionado ontem à noite. Ela foi a única candidata a criticar Putin.