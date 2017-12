Saeb abre inscrição em concurso público esta semana

Serão contratados profissionais através do Reda

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia(SAEB) abre na terça-feira (26) as inscrições para o processo seletivo que vai contratar profissionais através do Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, em Salvador.

Para participar os candidatos devem ter formação em nível médio/técnico e superior, para assumir as funções de Assistente de Atividade Administrativa (10), Técnico de Nível Médio - Informática (4) e Técnico de Nível Superior - Biologia (2).

Serão jornadas de trabalho de 40 horas semanais a remuneração varia de R$ 1.183,10 a R$ 1.569,17, já acrescidos de gratificação da função.

Os interessados podem realizar a inscrição a partir das 6h terça-feira (26) até às 20h de 05 de janeiro de 2018, observado horário de Brasília - DF, no site .