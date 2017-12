Saeb abre prazo de inscrições para seleção pelo Reda

por Lucy Barreto

Começou ontem e vai até o dia 5 de janeiro o prazo para inscrições no processo seletivo da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB). As contratações dos profissionais serão feitas por meio do Regime Especial de Direito Administrativo – Reda.

Para participar os candidatos devem ter formação em nível médio/técnico e superior, para assumir as funções de Assistente de Atividade Administrativa (10), Técnico de Nível Médio - Informática (4) e Técnico de Nível Superior - Biologia (2). As oportunidades são para atuar em Salvador.

Serão jornadas de trabalho de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.183,10 a R$ 1.569,17, já acrescidos de gratificação da função. Os interessados podem se inscrever pelo site





Esperando o edital

E por falar em concurso, é grande a expectativa pelo edital para o concurso da Polícia Civil do Estado, que foi prometido para este ano ainda, mas ainda não saiu. Na última semana, o governo publicou no Diário Oficial a dispensa de licitação e contratou a Fundação Vunesp como organizadora do certame. Ao todo, serão ofertadas mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão.