Safadão fala dos bastidores do novo clipe com Anitta: 'Ela come muito'

Cantor contou curiosidades sobre novo hit Romance com Safadeza nos bastidores do Altas Horas, que ainda vai ao ar na Globo





A mistura não poderia ser mais explosiva: Wesley Safadão e Anitta. Juntos, gravaram a promessa de sucesso Romance com Safadeza, forró eletrônico que foi lançado na semana passada.

Em gravação do programa Altas Horas, o cearense contou algumas curiosidades sobre Anitta e o clipe gravado em Fortaleza.

"Ela queria gravar em um bar de beira de estrada e, graças a Deus, conseguimos encontrar um lugar dentro de Fortaleza que ela amou. Tenho que admitir que a Anitta come muito [risos]. Ela ficou muito feliz com as comidas que a gente comeu lá", disse Safadão.





Confira o clipe de Romance com Safadeza: