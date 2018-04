Sai lista de principais concorrentes ao Billboard Music Awards

Premiação anunciou os primeiros indicados para a edição 2018: Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ed Sheeran e Taylor Swift concorrem

O Billboard Music Awards anunciou na manhã desta terça (17) os primeiros indicados para a edição 2018 da premiação, que este ano será transmitido ao vivo pela emissora NBC.

Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ed Sheeran e Taylor Swift concorrem no prêmio principal, a de top artista.

Na categoria Hot 100, só hit: o fenômeno Despacito, de Luis Fonsi, disputa com a canção do ano segundo o Grammy, That’s What I Like, de Bruno Mars.

Humble, de Kendrick Lamar, Rockstar, de Post Malone, e Shape of You, de Ed Sheeran, também estão na corrida ao prêmio que equivale à música do ano.

As primeiras indicações foram anunciadas por Khalid e Bebe Rexha durante o programa americano TodayShow. Khalid, que acabou de se apresentar no Brasil no Lollapalooza, concorre na categoria revelação. Já Bebe Rexha, que também se apresentou por aqui, na abertura do show de Katy Perry, disputa na categoria música country.

O evento que se dedica a distribuir prêmios aos artistas que mais tocaram e venderam no ano, acontece no dia 20 de maio.

Todas as categorias serão reveladas em uma live na página da Billboard no Facebook. Por ora, Kendrick Lamar e Ed Sheeran lideram as indicações. Veja principais categorias.

Top Artista

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Top Artista Feminina

Camila Cabello

Cardi BHalsey

Demi Lovato

Taylor Swift

Top Artista Masculino

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Canção Hot 100

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, por Despacito

Kendrick Lamar, por Humble

Bruno Mars, por That’s What I Like"Post

Malone ft. 21 Savage, por Rockstar

Ed Sheeran, por Shape Of You

Top Álbum mais vendido

Kendrick Lamar, DAMN.

P!nk, Beautiful Trauma

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Taylor Swift, reputation