Saia Justa e Chegadas e Partidas estreiam novas temporadas no GNT

Sob comando feminino, programas são queridinhos da grade e voltam com novidades nesta quarta (7)

Eles estão entre os programas mais queridos do GNT e hoje estreiam suas novas temporadas. Só que além desses dois fatos, há algo que conecta ainda mais o Saia Justa e o Chegadas e Partidas: a presença de Astrid Fontenelle. Nos dois programas, a jornalista e apresentadora de 56 anos faz questão de imprimir suas inquietações e anseios. “Eles me completam demais! Porque em um eu sou opinativa e no outro eu sou a que ouve”, destaca.



Leia também:

‘Quero trazer o Brasil que o brasileiro não conhece’, diz Gaby Amarantos sobre Saia Justa

Gaby Amarantos se junta ao time formado por Mônica Martelli, Astrid Fontenelle e Pitty (Foto: Juliana Coutinho/ Divulgação)

Contratada do GNT desde 2007, Astrid gravou sete temporadas do Chegadas e Partidas entre 2011 e 2015. O programa, que é uma versão da franquia holandesa Hello Goodbye, chegou a ser descartado pelo GNT e passou dois anos na gaveta do canal. Só voltou após pedidos do públi co. “Há uma necessidade tão grande das pessoas serem ouvidas, que eu acho que é isso que toca a audiência do Chegadas e Partidas”, opina Astrid, ao dizer que recebe muitos elogios por sua postura durante as entrevistas. “E a minha postura nada mais é do que ouvir: com carinho, olho no olho, empatia. E isso é comovente”, destaca.



A entrada no Saia Justa aconteceu em 2013 e, desde então, ela tem revezado o comando do programa com atrizes, cantoras e jornalistas. Como nas temporadas anteriores, o programa de debates continua ao vivo, apostando na mesma pegada inteligente e bem-humorada para discutir relacionamentos, saúde, filhos, política, sexo, trabalho, espiritualidade e o que mais ocorrer. Dessa vez, no entanto, o time de debatedoras ganha o reforço de Gaby Amarantos, que substitui Taís Araújo e se junta a Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 21h30.

Exibido logo em seguida, às 22h30, o Chegadas e Partidas mostra Astrid Fontenelle de volta à empreitada nos saguões do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois de dois anos suspensa da grade da emissora, a atração vai continuar a revelar histórias de quem vai, de quem chega e de quem fica.

Expectativa

Para os dois programas, a expectativa dela é uma só: que eles cheguem com tudo em 2018. “No Chegadas e Partidas continuem acreditando que vai haver emoção. Nem a gente acredita, mas a gente encontra novas histórias, novas reações, às vezes para as mesmas situações. Porque o Chegadas e Partidas é isso, o ser humano no seu estado mais pleno e mais amoroso”, diz.

Chegadas e Partidas volta com episódios inéditos depois de dois anos na gaveta e de muitos pedidos do público (Foto: Divulgação)

Já sobre o Saia Justa, Astrid destaca justamente a chegada de Gaby Amarantos como a grande novidade da temporada. “A gente sofre muito quando alguém sai, porque a gente já está acostumada e a Taís [Araújo] é uma pérola incrível! Ela nos ajudou muito, ela me ajudou muito particularmente a ter um pouco mais de conhecimento sobre a questão racial e a Gaby vai continuar me ajudando nesse segmento”, diz, ao enfatizar que a cantora paraense ainda vai mostrar “um novo olhar do Brasil”.



”É um olhar de quem é do Norte do Brasil e que conhece muito bem essa região tão distante desse eixo que a gente está acostumada. É uma mulher negra, mãe solteira, batalhou demais até acontecer o sucesso dela e já fez de um tudo nessa vida”, elenca.

Taís Araújo deixou programa por conta das gravações de Mister Brau; Gaby Amarantos substitui pautando debate racial (Foto: Reprodução/ Instagram)

A última temporada do programa, encerrada em dezembro do ano passado, deu o que falar e repercutiu bastante bem nas redes sociais. Para Astrid, o grande boom do Saia Justa aconteceu quando teve a troca total do elenco, em 2013, com a entrada dela, Barbara Gancia, Maria Ribeiro e Mônica Martelli. “Aí depois de quatro anos quando as coisas já estavam até acomodadas, a gente teve a primeira negra no elenco e a inesperada presença rock and roll da Pitty. Então teve bastante repercussão porque a audiência da Taís e da Pitty é bem grande”, comenta.



Por conta disso, ela destaca que não há como julgar que uma temporada foi mais ou menos relevante que outra. “São elencos diferentes, que nos dão oportunidades diferentes, com pontos de vistas diferentes, e é daí que rola a repercussão”, conclui.

Debate

Ano de Copa do Mundo e de Eleições, 2018 promete ser intenso. Para Astrid, ele “vai passar voando, mais do que todos os outros”. Por conta disso, muitas discussões devem estar ainda mais acaloradas daqui a alguns meses. Como um bom programa de debate, o Saia Justa não vai se furtar à tarefa. “Os temas, na verdade, pouco mudam, né? Porque a gente ainda precisa debatê-los. Procurando novos recortes, novos pontos de vista e nova abordagem para as mesmas questões que ainda não evoluíram no Brasil e que ainda precisam da gente”, diz Astrid.



Parte da novidade deve ser conferida por Gaby Amarantos, primeira nortista a participar do programa. “O objetivo é mostrar para as pessoas que se pode discutir política e outros assuntos sérios, mas com delicadeza, esperança e reconstrução”, avalia a paraense.



Mãe de um menino negro, baiano, Astrisd destaca o sofá do Saia Justa como um dos lugares para se discutir questões de preconceito, seja racial, regional ou de gênero. “Acho que a gente chegou num momento muito bom, porque o Brasil se vê racista. Então agora que a gente sabe que o Brasil é racista, vamos trabalhar melhor isso”, aposta.



Ela lembra do debate suscitado por Taís Araújo ano passado, durante uma palestra sobre como educar crianças negras.

“A repercussão daquele vídeo foi chocante para mim porque as pessoas não compreenderam o que ela quis dizer. Eu educo meu filho da mesma forma. Está circulando agora um vídeo na internet que são rapazes, cariocas, explicando como se comportar numa blitz. E eu fico extremamente triste porque eu vou ter de fazer isso com o meu filho também”, comenta.