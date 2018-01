Saiba das alterações de trânsito neste fim de semana (27 e 28)

Vias de bairros como Pituba, Rio Vermelho, Federação e Pelourinho terão tráfego modificado

Para atender a realização de alguns eventos, neste sábado (27) e domingo (28), a Transalvador realiza alterações no trânsito de algumas vias de bairros como Pituba, Rio Vermelho, Federação, Pelourinho, entre outros. Confira.

Festival de Música e Artes Olodum (FEMADUM)

Para realização do evento, a Transalvador irá realizar, neste sábado (27) e domingo (28), a interdição do tráfego de veículos nas vias de acesso ao Largo do Pelourinho. A interdição ocorrerá das 13h às 17h, de ambos os dias.

Lavagem do Candeal

Para realização da Lavagem, neste sábado (27), a partir das 15h haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em apenas uma faixa, nas ruas Dr. José Pondé, saída na Pracinha; Carlos Maron; e José Pedreira, chegada em frente ao Empório Lopandra.

Palhaços do Rio Vermelho

Acontece neste sábado (27), no Rio Vermelho. Entre 19h e 23h, o tráfego de veículos será interditado na rua da Paciência; Travessa Prudente de Moraes; Largo de Santana; rua Guedes Cabral; rua Borges dos Reis; rua Almerinda Dutra; rua João Gomes; rua Odilon Santos; e rua Fonte do Boi.

Haverá desvio de tráfego, das 19h às 23h, nas seguintes vias: Av. Oceânica, altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos; Av. Cardeal da Silva, altura da Rua Almirante Barroso; rua Conselheiro Pedro Luiz, altura do Largo da Mariquita; e no Largo da Mariquita. O estacionamento de veículos estará proibido, entre as 06h e as 23h, na rua do Meio.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego, em direção à Ondina, as seguintes vias: Av. Juracy Magalhães Jr., na rua do Canal; rua Lucaia; e Av. Anita Garibaldi. Quem desejar ir no sentido oposto, em direção à Patuba, terá como opção: rua Eurycles de Mattos; Av. Anita Garibaldi; rua Lucaia; e Av. Juracy Magalhães Jr.



Festa de São Lázaro

Neste domingo (28), haverá interdição do tráfego de veículos, das 05h às 19h, nas seguintes vias: Rua Professor Aristides Novis, no trecho entre as intersecções com as ruas Professor Severo Pessoa, Padre Camilo Torrende e o Largo de São Lázaro. Os veículos do Sistema de Transporte Coletico (STEC), deverão retornar pela rua Padre Camilo Torrend.

Também haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h, no Largo de São Lázaro, onde acontece a saída; rua Professor Aristides Novis; rua Caetano Moura; Largo do Campo Santo; rua Caetano Mura; rua Severo Pessoa; rua Professor Aristides Novis; e Largo de São Lázaro, para a chegada.

Procissão de São Paulo

Domingo (28), a partir das 15h30, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em apenas uma faixa, nas seguintes vias: Estrada do Matadouro, saída na Comunidade Santo Antônio, no Conjunto Jardim das Margaridas; Estrada da Paciência; Rótula da Feirinha X; Estrada do Coqueiro Grande; Praça João Paulo II; Fim de linha de Fazenda Grande II; Praça João Paulo II, chegada na Igreja Matriz.

Caminhada Paz e Luz

A “Caminhada Paz e Luz”, que acontece no domingo (28), causará alterações no trânsito do bairro da Pituba. Com o suporte da Transalvador, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego das seguintes vias: Av. Manoel Dias da Silva (saída da Praça Nossa Senhora da Luz / ao lado da Igreja), Rua Pará, Av. Octávio Mangabeira, Rua Paraná, Av. Manoel Dias da Silva (chegada na Praça Nossa Senhora da Luz / lateral). A “Caminhada” deverá ocorrer em uma faixa de tráfego, sem realização de paradas.