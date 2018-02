Saiba em tempo real tudo que acontece nesta sexta-feira (09) de Carnaval

Folia tem ÀTTØØXXÁ, Anitta e muito mais

Sensação do Carnaval com o hit Popa da Bunda, ÀTTØØXXÁ vai fazer participação no trio da Anitta. Essa é apenas uma das atrações que desfilarão nesta sexta-feira (09) nos circuitos do Carnaval de Salvador. Com as grandes estrelas da axé music e também artistas de fora, vão animar os foliões, às 15h30, a Pipoca de Saulo, do cantor Saulo Fernandes. Hoje tem ainda Bell Marques (16h), Léo Santana (16h30), Claudia Leitte (17h), Psirico (19h15), Anitta (20h), Carlinhos Brown (20h15), Parangolé (20h15), Luiz Caldas (20h30) e Igor Kannário (21h). Acompanhe em tempo real os melhores momentos dos desfiles dos trios, do folião na rua e das estrelas dos camarotes.

13h48

Tá sentindo falta de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador? Você não está sozinho nessa. Fã da cantora, o compositor Leo Rocha fez a música 'Cadê Veveta?', em homenagem à ausência da cantora. Clique aqui e confira a canção.

Foto: Reprodução

***

***

Serão 15 pontos de táxi no entorno da folia, para quem preferir esse transporte

Vale do Canela;

Avenida Joana Angélica, na região do Colégio Central;

Politeama de cima;

Estação da Lapa; na Barroquinha;

Rua do Tijolo;

na Praça do Sol, em Ondina;

Rua Edgard Mata;

Avenida Centenário;

Praça Cayrú;

Rua Gabriel Soares;

Ladeira do Taboão;

Porto da Barra;

Avenida Garibaldi;

Avenida da França;

***

E se eu preferir ir de Uber?

De acordo com a assessoria da Uber, serão 11 pontos de embarque e desembarque próximos à folia durante todos os dias de festa. Além de servir como local de desembarque na hora da chegada, a ideia é facilitar a solicitação de um carro na volta para casa.

Os foliões poderão encontrar motoristas mais facilmente nos seguintes locais:

Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

Rua da Bélgica / Rua Portugal;

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha;

Rua do Salete / Faculdade Cairu;

Rua da Mouraria / Av. Joana Angélica;

Rua Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela (Ufba);

Rua da Graça / Rua da Flórida;

Avenida Princesa Leopoldina, após 2° retorno;

Avenida Anita Garibaldi, acesso à Federação;

Avenida Anita Garibaldi / Concessionária Audi;

Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso, sentido Pituba;

***

Seis pontos de motáxi perto dos circuitos:

Politeama (ao lado do ponto de táxi);

Praça Cayru (em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela;

Avenida Centenário (Rua Deocleciano Barreto);

Avenida Garibaldi (em frente à Clínica Nova Face);

Avenida Oceânica (Praça do Sol/ISBA);

***

Onde tem Zona Azul para estacionar?

Na marginal da avenida Anita Garibaldi, no acesso à Federação;

Na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais; na mesma avenida sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile;

Na Avenida Estados Unidos;

Na Avenida da França;

Na Rua Portugal;

Na Rua da Conceição da Praia;

Na Rua da Mouraria;

Na Avenida Joana Angélica/Ucsal, entre o IPS e a Rua Nova do Paraíso;

Na Rua da Salete;

Na Ladeira do Salete;

No Vale dos Barris;

Rua Comendador José Alves Ferreira;

Rua Professor Paulo Almeida (atrás da GTRAN);

Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro - Federação;

Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel;

Rua Juiz Rosalvo Torres, marginal da Av. Centenário, sentido Barris;

Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno sentido Ondina;

Avenida J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel;

Estacionamento São Raimundo;

Estacionamento Praça Cayru;

Estacionamento Barroquinha;

***

Expresso e estacionamento

Outras linhas exclusivas do Carnaval são as do serviço Expresso Carnaval, que levam os foliões dos shoppings Salvador e Salvador Norte até pontos do circuito, sem parada. Um bilhete com ida e volta para o expresso custa R$ 25 – sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e usado por uma família inteira. A partir da segunda viagem, o trecho passa a custar R$ 20. Nos dois casos, o estacionamento está incluso. As saídas acontecem a cada 15 minutos.

Nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, ficarão disponíveis para o Expresso Carnaval 1,2 mil e 800 vagas, respectivamente – totalizando, assim duas mil vagas. Além dessas, cerca de três mil vagas de Zona Azul também vão ser opção para os foliões que quiserem ir de carro.

***

Se ligue no buzu!

Para os foliões que quiserem ir de ônibus, por exemplo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação que vai contar com 400 linhas de ônibus, além da frota total disponível na cidade – 2,6 mil coletivos. Esses carros vão fazer viagens em três faixas horárias diferentes e de acordo com a demanda.

O horário avaliado como o que tem menor fluxo de usuários é o das 5h às 13h – nesse momento, a frota será de 50% do total. Já entre as 13h e as 21h, 60% dos carros estarão à disposição dos foliões. Entre 21h e 5h do dia seguinte, quando há maior fluxo de pessoas, devido à volta para casa, 70% da frota será utilizada. Do total de 400 linhas, cerca de 140 vão operar 24 horas por dia.







Os números indicam pontos de ônibus; as linhas em direção ao circuito vão passar por eles (Imagem: Reprodução)

Quer conferir as linhas pelos pontos? A Transalvador disponibilizou aqui, mas você também pode conferir clicando em cada um dos pontos abaixo:

***

Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaval de Salvador terá o Beco das Cores, localizado na Rua Dias D’Ávila, na Barra. O local receberá foliões do segmento LGBT, que curtirão atrações especiais compostas por muita música eletrônica. As apresentações acontecem a partir desta sexta-feira (9) e seguem até a terça (13), sempre de 19h a 0h, com os DJs Kairo San, Santz e George Ferreira. O trio reproduzirá sucessos da música eletrônica nos intervalos dos blocos.

***

Se organize: baixe e imprima a programação do Carnaval para acompanhar os trios



Confira a programação completa do Carnaval 2018