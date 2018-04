Saiba o que acontece se Lula não se entregar à Polícia Federal

O prazo limite para que ele se entregue à Polícia Federal é até as 17h desta sexta (6/04)

A possível resistência à prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva pode resultar em um mandado de prisão expedido pelo Juiz Sérgio Moro. O prazo limite para que ele se entregue à Polícia Federal é até as 17h desta sexta (6/04). Se houver resistência popular, os envolvidos que incitarem violência poderão responder por seus atos na justiça. O artigo 344 do Código Penal prevê detenção de um a quatro anos para quem usar de violência “com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio” contra a autoridade chamada a intervir.

O mandado ainda não foi expedido, isso porque Moro deu 24 horas para Lula se entregar à Polícia Federal de Curitiba. “Se ele se trancar em casa à noite, a polícia aguarda amanhecer e entra na residência”, aponta a criminalista Fernanda de Almeida Carneiro, professora da pós-graduação em Direito Penal do IDP-SP, em entrevista ao Estadão.

No caso apontado pela advogada, Lula não sofreria nenhum tipo de punição. O motivo é que nessa situação seria apenas o cumprimento de um mandado recém-expedido. O que pode provocar problemas judiciais é uma eventual incitação à violência por parte do ex-presidente ou de seus apoiadores.

“Vamos imaginar que a polícia chegue e tenha um cordão humano clamando para que ela vá embora. As pessoas que eventualmente usarem de violência ou grave ameaça para favorecer o ex-presidente praticam o crime disposto no artigo 344 do Código Penal”, explica o criminalista Fernando Castelo Branco, coordenador do curso de pós-graduação de Direito Penal do IDP-SP.

Os especialistas consultados pelo Estadão não acreditam na resistência do petista. Há a possibilidade do ex-presidente não ir a Curitiba, mas ainda assim poderá se apresentar em outra sede da PF cumprindo do pedido de Moro. “O importante é que ele fique sob a custódia do Estado, não importa se é em Curitiba. Se ele quiser se apresentar em São Paulo, bastaria a defesa justificar isso nos autos”, explica o criminalista Carlos Eduardo Scheid.