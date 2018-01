Saiba o que está por trás do vídeo do 'rato' tomando banho

Imagem fez sucesso nas redes sociais esta semana

O vídeo curiosos de um 'rato' se ensaboando durante um banho, tal qual um humano, viralizou nas redes sociais esta semana, indo parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Na verdade, o bichinho aparenta ser um pacarana, um roedor comum na América do Sul. A ensaboada é uma maneira do animal de tirar o produto do próprio corpo.

Segundo especialistas, os roedores tomam banho se limpando com a língua e o uso de sabonete, além de desnecessário, seria prejudicial ao bicho.

O pesquisador Tuomas Aivelo, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, afirmou ao Gizmodo que os movimentos do animal são estranhos e que seriam feitos apenas para retirar uma substância do corpo. “Isso (sabão ou shampoo) deve ter sido um problema para o animal, que queria se livrar do produto", explicou.

É possível notar que o animal não é um rato por alguns detalhes. "Com o tamanho exagerado da cabeça; a posição bípede; os antebraços flexionados; a cauda curta e rígida; e a cor do pelo, este animal se encaixa na identificação de uma pacarana", diz a bióloga Dallas Krentzel, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, em entrevista para a Newsweek. "Não há mais nenhum roedor que corresponda a todas essas características. Além do fato de que o vídeo foi feito no Peru, onde as pacaranas são bem conhecidas, o que apenas confirma o fato", continua a cientista. "Faz sentido que o animal seja capaz de se lavar de forma parecida com os humanos, porque precisa da mobilidade do antebraço para procurar e processar alimentos", completa. Ela também reforça que o animal não precisa 'tomar banho' com nenhum produto e que, por isso, colocar sabão ou shampoo nele pode ser caracterizado como maus tratos.

