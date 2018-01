Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2018

Veja onde e quando estão disponíveis cada um dos indicados ao título de Melhor Filme

A lista de indicados ao Oscar 2018 foi revelada nesta semana e, para os cinéfilos de plantão, a corrida está lançada! São diversas as categorias e estilos de longas concorrentes, mas um bom caminho para os que estão devorando, é iniciar pelo título de Melhor Filme, que reúne as nove tramas de maior destaque da premiação. Algumas já estão disponíveis nos cinemas nacionais, enquanto outras chegam em datas próximas nas nossas telonas. Porém, existem outras possibilidades além de sair de casa. Dois dos indicados, por exemplo, estrearam ano passado e já é possível assisti-los, de forma legalizada, em alguns serviços pagos de streaming.



A categoria de Melhor Filme ou Melhor Produção (como também é conhecida), reúne, de acordo com o júri, elementos de diversas outras categorias em conjunto, como o que seria um excelente roteiro, atuações seguras, uma fotografia de encher os olhos: e por aí vai. Pode não ser sempre um título acertivo aos olhos de todos, mas a premiação acaba deixando indicações fora das caixinhas para montar bagagens. Confira onde e quando é possível assistir cada um dos indicados:

A Forma da Água





Sinopse divulgada: Elisa é uma zeladora muda que trabalha em um laboratório onde um homem anfíbio está sendo mantido em cativeiro e divide opiniões sobre como ser 'um objeto de estudo'. Quando Elisa se aproxima da criatura e cria um forte laço, ela elabora um plano para ajudá-lo a escapar com suporte de seu vizinho.



Indicações: Melhor filme, Melhor Direção (Guillermo Del Toro), Melhor Atriz (Sally Hawkins), Melhor Ator Coadjuvante (Richard Jenkins), Melhor Atriz Coadjuvante (Octavia Spencer), Melhor Roteiro Original (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor), Melhor Trilha Sonora (Alexandre Desplat), Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.



Vai chegar aos cinemas: Estreia prevista para dia 1º de fevereiro.

Três Anúncios Para Um Crime





Sinopse divulgada: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes (Frances McDormand) decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby (Woody Harrelson), responsável pela investigação.



Indicações: Melhor filme, Melhor Atriz (Frances McDormand), Melhor Ator Coadjuvante (Woody Harrelson & Sam Rockell), Melhor Roteiro Original (Martin McDonagh), Melhor Trilha Sonora (Carter Burwell) e Melhor Montagem.



Vai chegar aos cinemas: Estreia prevista para dia 15 de fevereiro.

Lady Bird – É Hora de Voar





Sinopse divulgada: Christine McPherson (Saoirse Ronan) está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe (Laurie Metcalf). Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.



Indicações: Melhor filme, Melhor Direção (Greta Gerwig), Melhor Atriz (Saoirse Ronan), Melhor Atriz Coadjuvante (Laurie Metcalf) e Melhor Roteiro Original (Greta Gerwig).



Vai chegar aos cinemas: Estreia prevista para dia 15 de fevereiro.

The Post: A Guerra Secreta



Confira a crítica do filme (da repórter Vanessa Brunt).



Indicações: Melhor Filme e Melhor Atriz (Meryl Streep).



Está nos cinemas: Desde o dia 25 de janeiro.

Trama Fantasma



Sinopse divulgada: Década de 1950. Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril (Lesley Manville), para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que, constantemente, entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma (Vicky Krieps), que vira sua musa e amante.



Indicações: Melhor filme, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator (Daniel Day-Lewis), Melhor Atriz Coadjuvante (Lesley Manville), Melhor Trilha Sonora (Jonny Greenwood) e Melhor Figurino.



Vai chegar aos cinemas: Estreia prevista para dia 22 de fevereiro.

O Destino de Uma Nação





Sinopse divulgada: Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a Alemanha, Winston Churchill sofre pressão para fazer um acordo com Hitler para estabelecer o estado como parte do território do Terceiro Reich, mas resiste à pressão.



Indicações: Melhor filme, Melhor Ator (Gary Oldman), Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Cabelo.



Está nos cinemas: Desde o dia 11 de janeiro.

Me Chame Pelo Seu Nome





Confira crítica do filme (de Hagamenon Brito).



Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Roteiro Adaptado (James Ivory) e Melhor Canção Original.



Está nos cinemas: Desde o dia 18 de janeiro.

Dunkirk





Indicações: Melhor filme, Melhor Direção (Christopher Nolan), Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Fotografia, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.



Já saiu dos cinemas: Estreou em 27 de julho de 2017 e já está disponível para alugar em serviços pagos como o Net NOW, YouTube Movies e Looke.

Corra!





Sinopse divulgada: Chris (Daniel Kaluuya) é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Indicações: Melhor filme, Melhor Direção (Jordan Peele), Melhor Ator (Daniel Kaluuya) e Melhor Roteiro Original (Jordan Peele).

Já saiu dos cinemas: Estreou em 18 de maio de 2017 e já pode ser visto no Telecine ON Demand, além de estar disponível para alugar em serviços pagos como YouTube Movies e Looke.