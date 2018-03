Saiba onde buscar auxílio gratuito para fazer o Imposto de Renda

Faculdades oferecem serviço a partir desta semana

Quem tem dúvidas sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda vai poder contar com uma ajuda extra. Além da Receita Federal, algumas universidades e faculdades de Salvador oferecem atendimento de orientação gratuito.

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informou que o serviço será oferecido pelo colegiado do curso de Ciências Contábeis do Campus I, em Salvador, entre os dias 9 e 14 de abril. O horário dos atendimentos ainda não foi definido.

Na Unijorge, a orientação será realizada entre os dias 16 e 20 de abril, em todos os campi. No campus Comércio, os atendimentos serão realizados nos dias 16 a 17 de abril, das 13h30 às 17h. No campus Tancredo Neves, entre os dias 18 a 20, das 13h30 às 17h. No campus Paralela entre os dias 16 a 20, das 14h às 18h.

Na Unifacs, o atendimento será realizado no Shopping Piedade, entre os dias 15 de março a 15 de abril, de segunda a sexta-feira. A distribuição de senhas será realizada das 9h às 12h, e o atendimento a partir das 13h30.

A Estácio fará o atendimento, das 17 às 21h, no Campus Gilberto Gil, em abril. A data ainda será definida.

A Faculdade DeVry | Ruy Barbosa vai oferecer atendimento entre os dias 16 e 20 de abril. O atendimento será na sala 1 do térreo da DeVry | ÁREA1. Os horários ainda não foram divulgados.

A Unime informou que também fará os atendimentos nas unidades de Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna, mas disse que as datas e os horários ainda não foram definidos. A Dom Pedro II também está definindo os dias para atendimento.

A Receita Federal na Bahia informou que vai oferecer atendimento gratuito para orientar os contribuintes, mas os dias e horários também não foram definidos.

O economista e educador financeiro Edisio Freire recomenda atenção na hora de declarar para evitar erros que levem à malha fina.

Ele orienta os contribuintes a reunirem os documentos que serão usados na declaração o quanto antes. Com a documentação em mãos, é mais fácil identificar os possíveis enganos na hora de apresentar a declação e assim evitar cair na malha fina da Receita.





Documentos necessários

Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores

Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão

Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado

Cópia da última declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue

Recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde

Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora com a indicação do aluno)

Comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada (com CNPJ da empresa emissora)

Comprovantes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc ou de outras fontes de receitas no período