Saiba onde ver atores de Game of Thrones este ano

Maior sucesso da HBO, série só volta em 2019, quando terá última temporada exibida

Maior vencedora da história do Emmy, Game of Thrones passará um ano fora do ar pela primeira vez, desde a exibição de sua primeira temporda, sete anos atrás. A pós-produção da série, cada vez mais detalhista, causou as férias forçadas em 2018. Para amenizar a saudade, os fãs podem acompanhar seus atores em novos projetos na TV e no cinema, enquanto 2019 não chega com a oitava e última temporada do drama baseado nos livros de George R.R. Martin.

O ator Kit Harington, o Jon Snow, é um dos mais ocupados do elenco. Atualmente, ele está no ar em Gunpowder, minissérie do canal AMC ambientada na Inglaterra do começo do século 17 em que vive um soldado que arma um plano para matar o rei James 1º, perseguidor dos católicos.

Harington também estará no filme canadense The Death and Life of John F. Donovan, sem data de estreia confirmada, na pele do protagonista do longa, um ator de Hollywood envolvido em um escândalo. Dirigido por Xavier Dolan (Mommy), premiado em Cannes, a produção conta ainda com Susan Sarandon, Natalie Portman e Thandie Newton no elenco.

Emilia Clarke vai participar do filme sobre Han Solo, da saga Star Wars (foto/divulgação)

O novo filme da franquia Star Wars, centrado no personagem Han Solo, contará com Emilia Clarke, a rainha Daenerys. A personagem da atriz britânica, Qi'ra, é amiga do protagonista e vai rolar até um clima de romance entre os dois. Han Solo: Uma História Star Wars será lançado mundialmente em 24 de maio. Outra oportunidade de ver Emilia sem a peruca loira da Mãe dos Dragões será em Above Suspicion, que chegará aos cinemas ainda neste ano. Ela viverá uma mulher apaixonada por um agente do FBI que acaba envolvido em um crime.

A comédia Fighting with My Family contará com Lena Headey, a Cersei. Baseado em uma história real, o filme acompanha a rotina de uma família cheia de lutadores profissionais. Tudo muda quando a mais nova do clã entra na WWE, líder mundial no segmento da luta-livre. Lena interpreta a matriarca da família. Fighting with My Family entrará em cartaz nos Estados Unidos em 14 de setembro.

Lena Headey vai protagonizar um longa sobre uma famíla de lutadores (foto/divulgação)

Ao lado de Iain Glen, o Jorah Mormont da série, a atriz também estará no filme The Flood, no qual dará vida a uma chefe de imigração na Inglaterra que precisa decidir sobre a permanência (ou expulsão) de um refugiado aparentemente perigoso.

Após participar de X-Men: Apocalipse (2016), Sophie Turner reviverá a personagem Jean Grey em X-Men: Dark Phoenix, programado para estrear em 2 de novembro nos Estados Unidos. A jovem atriz será crucial no novo filme, pois sua personagem revelará um lado sinistro ao ser possuída pela entidade Fênix Negra.

Ainda neste ano Outros três atores de Game of Thrones poderão ser vistos neste ano no cinema, mas ainda não há data de lançamento de suas respectivas produções. Peter Dinklage, o Tyrion Lannister, faz parte do telefilme My Dinner with Hervé, da HBO, sobre a amizade de um jornalista com um ator hollywoodiano, vivido por Dinklage.

Sophie Turner reviverá a personagem Jean Grey em novo filme da franquia X-Men (foto/divulgação)

Maisie Williams, a Arya, interpreta uma adolescente com uma doença terminal no filme Departures. E Nikolaj Coster-Waldau é o protagonista de Domino, dirigido por Brian De Palma. O ator dará vida a um policial dinamarquês e contracenará com Carice van Houten, a bruxa Melisandre.