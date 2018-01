Saiu o edital para o concurso da Polícia Civil da Bahia

por Lucy Barreto

Está prevista para hoje a publicação do edital do concurso da Polícia Civil da Bahia no Diário Oficial do Estado (DOE). O anúncio da novidade foi feito ontem pelo governador Rui Costa durante o programa Papo Correria, no Facebook. As inscrições para participar do concurso começam às 10h (horário de Brasília) do dia 1º de fevereiro e ficarão abertas até 2 de março, exclusivamente pelo site https://www.vunesp.com.br. O concurso vai oferecer mil vagas na corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. O impacto econômico das contratações será de R$ 31,4 milhões, em 2018.

App de emprego

A Bahia é o terceiro estado com mais oportunidades geradas por meio do aplicativo Sine Fácil do Ministério do Trabalho. Ao todo, foram 22.611 encaminhamentos pelo app em 2017. Em todo o Brasil, foram 235.601 trabalhadores encaminhados para vagas de emprego por meio da plataforma, que é gratuita e pode ser utilizada em Smartphones com sistema Android e IOS.