Saiu! Veja clipe de Ivete dançando No Groove com o FitDance

Com barriga de sete meses, cantora mostrou muita disposição; o filho Marcelo também aparece no vídeo

Mesmo com a agenda de shows suspensa desde o início do ano devido a recomendações médicas, Ivete Sangalo não para. Prova disso é o vídeo lançado na manhã deste sábado (27) e que já tem bombado nas redes sociais - o burburinho começou ainda na sexta, quando a cantora divulgou no seu Instagram a parceria com o FitDance e Justin Neto.

Veja imagens dos bastidores:



Vestindo uma roupa de malhação com direitor a barrigão à mostra, Ivete dança ao lado deles a coreografia da música No Groove, em parceria com Márcio Victor, do Psirico. A faixa é a aposta da cantora para o Carnaval 2018.

Nem as três horas de gravação e ensaios, nem o peso da barriga de sete meses foram problemas para a baiana, que mostrou disposição e rebolado. No final, o clipe vira uma grande festa, com direito à participação de Marcelo, primeiro filho da cantora, e da equipe que acompanhava as gravações dos bastidores.

Foto: Reprodução

"Olha que massa que ficou a coreografia da música #NOGROOVE com @justneto e a galera da @fitdanceportal. Eles simplesmente arrasaram e eu adorei dançar com essa turma massa! ????????❤️Vcs vão amar!! Vcs vão conferir tudo no meu canal ????" Música massa para o carnaval ! NO GROOVE!!!", escreveu Ivete no Instagram.

“Foi a primeira gravação dela com a gente e foi muito especial porque foi uma iniciativa dela. A FitDance tem feito trabalhos em parcerias com grandes artistas do mundo todo. A gravação foi um sucesso. O clima, como não poderia ser diferente, foi excelente. O público vai amar porque a coreografia é muito gostosa de dançar”, garantiu Fabio Duarte, criador e presidente da FitDance.

Assista: