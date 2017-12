Salvador consolida Festival no calendário de eventos, avalia ACM Neto

Arena Daniela Mercury deve receber um público estimado de 500 mil pessoas por dia

O prefeito ACM Neto assiste, nesta quinta-feira (28), aos shows da primeira noite do Festival Virada Salvador, com a avaliação de que está consolidado um novo produto do calendário de eventos da cidade. Neto aprovou a organização do evento em novo formato, agora na Orla da Boca do Rio, e acredita que a mudança terá longevidade em razão da qualidade do que é apresentado ao público.

"Tivemos coragem de fazer essa mudança no Réveillon, trazer para uma área nova, montar uma estrutura completamente do zero e ver o primeiro dia de festa com esse brilho, dando tudo certo, tudo funcionando bem. As pessoas estão curtindo em segurança, o esquema de trânsito e transporte funcionando bem, enfim, estamos muito satisfeitos. Só posso demonstrar minha emoção", comemorou.

ACM Neto afirmou que o nível de organização da festa coroa a decisão acertada da prefeitura, e espera novos recordes de público. "Tenho certeza que estamos consolidando um produto que terá uma vitalidade de muitos e muitos anos pela frente, portanto coroando a decisão acertada da Prefeitura de transformar o Réveillon num grande festival de virada de ano", acrescentou.

Com 55 mil m² de área, a Arena Daniela Mercury deve receber um público estimado de 500 mil pessoas por dia, com exceção da virada (31), quando são esperadas 700 mil. A organização conta com 2,3 mil servidores e colaboradores da Prefeitura e reúne serviços como trânsito, transporte, saúde, proteção ao patrimônio público, ordenamento do comércio ambulante, fiscalização de publicidade e limpeza, dentre outros.