Salvador é destaque em revista de companhia aérea portuguesa

Cidade é tema da reportagem de capa da publicação da TAP

A cultura, a arquitetura, a gastronomia e o jeito de ser do baiano estão em destaque na Up Magazine, revista de bordo da TAP que circula em janeiro em 80 aeronaves e 84 países. O destino da capa deste mês é Salvador.

São 36 páginas que mostram a cidade em toda a sua beleza e luminosidade e disponibilizam dicas de hotéis, bares, restaurantes, museus e um sem-número de recantos capazes de proporcionar momentos agradáveis e de puro entretenimento ao turista.

De um ensaio com uma roda de capoeira surgiu a bela foto da capa. Mais do que referenciais, as palavras do escritor Jorge Amado abre a reportagem: “Nesta cidade onde se conversa muito, sopra uma aragem marítima constante e o tempo não adquiriu a velocidade dos grandes centros urbanos”.

O Rio Vermelho, o Porto, o Cristo e o Farol da Barra, o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, o Pelourinho, o bairro de Santo Antônio Além do Carmo saltam aos olhos nas páginas da Up Magazine.

Por cinco dias do mês de novembro, os repórteres Augusto Freitas de Sousa e Carlos Pinto (fotografia) passearam por diversos bairros da velha e nova Cidade da Bahia de São Salvador.

“Para nós, a revista coroa o trabalho de divulgação e promoção da Bahia que realizamos o ano todo em diversos países”, afirma o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.