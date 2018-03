Salvador escolhe consórcio que comandará núcleo de startups

Consórcio e fará operação do primeiro Hubb de Tecnologia do Brasil

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (15), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), o consórcio que fará operação do primeiro Hubb de Tecnologia do Brasil da iniciativa pública - uma das ações do programa Salvador 360.

Com previsão de inauguração em 29 de março deste ano, quando Salvador comemora seus 469 anos, o hubb já tem seus operadores oficiais. A Prefeitura divulgou a transferência das operações do Hubb para o consórcio formado pelas empresas Bossa Nova Investimentos e DP Participações.



Com a transferência, as empresas passam a ser responsáveis pela apresentação de serviço de incubação e aceleração, por meio de mentoria, suporte de gestão administrativa, financeira e a gestão física das instalações do complexo pelo prazo de cinco anos.

O Hubb será instalado no Terminal Marítimo de Salvador e contará com 100 startups (empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento), na fase inicial, que deverão desenvolver projetos que envolvam os setores financeiro, jurídico, social e de serviços, dentre outros. A estimativa é que sejam gerados 1,5 mil empregos diretos e indiretos.



A Bossa Nova possui 150 investimentos em 18 países, entre eles Estados Unidos, México, Canadá, China e Isarel, dentre outros. Na Bahia, a Bossa Nova e a DP Participações já fizeram outros consórcios.



Para a implantação, deverá ser promovida a captação de fundo de R$100 milhões para os próximos cinco anos. O Hub de tecnologia faz parte de uma das ações do eixo Salvador Cidade Inteligente, lançado em 20 de outubro de 2017 pela Prefeitura, por meio da Sedur. As ações a serem desenvolvidas dentro do Salvador Cidade Inteligente estão divididas em duas vertentes: Governo Inteligente (governança eletrônica) e Ambiente Inteligente (negócios e inovação).

No Governo Inteligente, a intenção é criar novas soluções tecnológicas a serem utilizadas pela gestão municipal, além de melhorar ferramentas que foram implantadas desde 2013 pela Prefeitura. Já a vertente Ambiente Inteligente envolve uma série de serviços e soluções tecnológicas voltadas para negócios e para o cidadão.