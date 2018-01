Salvador está fora de alerta de febre amarela para o Carnaval, diz ministério

Rio de Janeiro também não está em alerta para a festa, informou o ministro da saúde em exercício

Quem vai passar o carnaval no Rio de Janeiro ou em Salvador e pretende apenas ficar na área urbana não precisa tomar vacina contra febre amarela, afirmou nesta terça-feira (16), o ministro da Saúde em exercício, Antonio Carlos Nardi.

Apesar de as duas capitais estarem no roteiro da campanha de vacinação com doses fracionadas contra a doença, o ministro assegura que os turistas só devem preocupar-se com a imunização, dez dias antes, caso se dirijam a áreas de mata.

De acordo com ministério, a imunização de pessoas que vivem nas duas cidades é uma medida de precaução, pois essa população tem maior possibilidade de visitar regiões de mata. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Morte no Couto Maia

No último domingo (14), Osmar Macedo Ramos, de 49 anos, que estava no Hospital Couto Maia, em Salvador, morreu após cinco dias de internação, vítima de febre amarela.

Na semana passada, a Sesab anunciou que o paciente veio de Taboão da Serra, cidade do interior de São Paulo, estado onde residia. Ele teria começado a apresentar os sintomas da doença no dia 2 deste mês, mas chegou na Bahia somente no dia 5.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmou a morte do paciente. "O Hospital Couto Maia informa que o paciente O.M.R., com diagnóstico de amarela, evoluiu com choque refratrário, seguido de bradicardia e assistolia. O óbito foi firmado às 17h40 de 14/01/2018", afirmou a secretaria em nota.

Campanha de vacinação

A Bahia, São Paulo e o Rio de Janeiro vão fazer campanha de vacinação contra a febre amarela com doses fracionada e padrão. A medida anunciada semana passada pelo Ministério da Saúde visa evitar a expansão da doença em áreas próximas de onde a doença circula atualmente. Em São Paulo, 13 pessoas morreram por causa da febre amarela.

Na Bahia, segundo dados do Ministério da Saúde, de 1º de julho de 2017 a 8 de janeiro deste ano foram notificados 11 casos da doença - seis foram descartados e cinco permanecem em investigação. A vacinação vai acontecer entre 19 de fevereiro e 9 de março. O dia ‘D’ de mobilização será no dia 24 de fevereiro.