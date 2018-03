Salvador recebe países de língua portuguesa para discutir educação

Encontro, que tratou de temas como merenda escolar, reuniu ministros de 9 países

Foto: Valter Pontes/Secom PMS

Nove ministros da educação de países lusófonos estão em Salvador desde quarta-feira (14) para discutir desafios e soluções para o setor em suas respectivas realidades. Na manhã desta sexta-feira (16), eles participaram da X Reunião de Ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no Hotel Deville Prime, em Itapuã.

Desde o primeiro encontro, os representantes do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste têm debatido e pensado em estratégias que podem ser aplicadas nos países que compõem a comunidade.

Durante o encontro, os representantes pensaram em três eixos: capacitação de professores, qualidade e acesso ao ensino. De acordo com Rebeca Otero, coordenadora de Educação da UNESCO no Brasil, o desafio da maioria dos países é oferecer o acesso ao ensino, sobretudo para mulheres.

No Brasil, ela destaca que ainda é preciso trabalhar na alfabetização e educação de jovens e adultos, já que, no país, 7% deles não tiveram acesso à educação formal. "É um desafio muito grande porque a faixa maior de analfabetismo está entre aqueles que possuem mais de 60 anos. Um desafio que também é compartilhado com os demais países", explica.

Tudo o que foi debatido e pensado durante os encontros será aplicado entre os anos de 2018 e 2020.

Modelo

Entre os temas abordados também estava a qualidade da merenda escolar. Os países mostraram os seus modelos de alimentação e trocaram experiências. Em Salvador, o secretário municipal de Educação, Bruno Barral, destaca que vem trabalhando com um modelo que beneficia mais de 143 mil alunos da rede municipal.

"Salvador hoje é vanguardista em algumas situações, como a implementação da merenda, que, na parte da terceirização, atende mais de 150 unidades da nossa rede, com cinco refeições diárias, ou seja, 265 mil refeições por dia em 433 escolas", comentou Barral.

O prefeito ACM Neto aproveitou a oportunidade para dizer que o município se destaca também por oferecer educação em tempo integral. Quando assumiu a gestão municipal, afirma Neto, a cidade apresentava o pior índice de vagas para educação entre todas as capitais brasileiras.

"Eram oferecidas cerca de 5 mil vagas nas creches e pré-escolas. Este ano, nós estamos matriculando 45 mil crianças. Nós mais que dobramos a nossa oferta em cinco anos", destacou o prefeito.

Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o encontro, além de reforçar os laços entre países de língua portuguesa, faz com que, agora, os 100 técnicos dos países que participaram do encontro possam aplicar tudo aquilo que foi pensado com solução para a educação.