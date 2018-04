Salvador recebe primeira etapa do Asics Golden Run

Prova de 21 km será disputada no dia 15 de abril, no Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Salvador vai receber no próximo dia 15 de abril, a primeira etapa do Asics Golden Run. A prova de corrida de 21 km terá a largada do Centro Administrativo da Bahia, passando pela orla e chegando na nova Praça de Piatã.

Além de Salvador, a Asics Golden Run vai passar por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, no Brasil, além de Buenos Aires, Santiago e Bogotá, na América do Sul.

As inscrições para a prova podem ser feitas através do site da Asics Golden Run. Os kits contam com uma camiseta de manga curta, viseira, sacola de treino, além de toalha e medalha pós-evento.