Salvador recebe terceira edição do Casar, evento de casamentos

Exposição acontece no Solar Cunha Guedes neste fim de semana

O Casar 2018 desembarca em Salvador nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25) trazendo o melhor do universo de festas de casamento para o público baiano. As novidades começam com a mudança do local: o evento acontece no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. O Casar traz para a cidade empresas de assessoria e cerimonial, buffet, bolos, decoração, entre outros serviços diversos e diferenciados do ramo, além de uma programação de desfiles e bate-papos para os casais e todos os envolvidos no grande dia.

Feira para casamentos acontece no Solar Cunha Guedes até este domingo (25) (Foto: Divulgação)

Principais Tendências

Um casamento clássico e romântico, mas cheio de modernidade é o principal pedido dos noivos que procuram os fornecedores do CASAR Salvador atualmente. Cada vez mais, clientes têm buscado personalidade e ousadia na hora do ‘sim’, seguindo as principais tendências do universo casamenteiro, além de aproveitar o que está em alta nos eventos realizados pelos famosos.

A boleira Amélia Barbosa, da Amélia Barbosa Cakes, especialista em doces e bolos para casamentos, tem aliado o uso de rendas e flores de açúcar com sabores como damasco com doce de leite. Já Ivana Calumby, um dos maiores nomes da confeitaria baiana, tem feito bolos mais cleans e modernos, incluindo cores na finalização do bolo.

Na decoração, o uso de ouro, prata e cobre, além de rosé gold, está em alta. Camila Bahiense, da Beth Bahiense Produções de Eventos, acredita que esta é uma grande aposta para 2018, assim com tons de marsala e vermelho. O estilo rústico, boho e garden também têm ganhado força, principalmente em eventos realizados durante o dia e/ou ao ar livre.



Backdrop de flores, que repercutiu após os casamentos de Kim Kardashian e Marina Ruy Barbosa é uma das opções de destaque para valorizar a decoração das festas. A parede, própria para que noivos e convidados tirem fotos, vira uma atração à parte e romantiza qualquer casamento.

Saindo da crise

O evento comemora o crescimento neste mercado especificamente, que andou na contramão de outros eventos de lazer. O desejo de celebrar a união segue firme na cabeça dos brasileiros, mesmo diante da crise. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Casar, primeira empresa do Brasil a oferecer soluções online e off-line para organização de casamentos, o mercado de casamentos faturou R$28 bilhões, no último ano, o que representa um aumento de 8% comparado a 2016. Este ano, há expectativas de mais crescimento, com resultados que giram em torno de R$30 bilhões. “Embora as empresas tenham feito mudanças e adequações em seus produtos para se ajustar ao cenário econômico dos últimos anos, o segmento de festas ainda é bastante promissor”, avalia Camila Piccini, CEO do Grupo Casar.



Ainda segundo o estudo, em 2017, 46,78% das festas realizadas tiveram entre 100 a 200 convidados. Já as comemorações com mais de 200 presentes representaram apenas 29,76% das escolhas. “Hoje, os noivos têm optado por casar com idades um pouco mais avançadas e, por consequência, com estabilidade e poder aquisitivo maiores”, reforça ela.

Um destaque da pesquisa foi o aumento da procura por Listas de Casamento em Dinheiro. A contratação desse serviço correspondeu a 56%, em 2017. “A flexibilidade que a quota em dinheiro oferece foi o fator determinante para o crescimento da demanda. O casal pode escolher se vai comprar utensílios para a casa, ou se vai utilizar para pagar a lua de mel, por exemplo”, ressalta Piccini. A expectativa é que, durante esse ano, essa margem cresça mais 5%.

Outro mercado que não ficou de fora foi o da Lua de Mel que, só no último ano, faturou R$4,2 bilhões. Do total de analisados na pesquisa, 20% tiveram a intenção de viajar para fora do país. “A intenção é que essa marca cresça 40% nos próximos dois anos”, completa a CEO.

Serviço

O quê: CASAR Salvador 2018

Onde: Casarão Solar Cunha Guedes, Corredor da Vitória (Av. Sete de Setembro, 2445 – Vitória)

Horários:

- 23 e 24 de março - 14 às 21h (encerramento da bilheteria - 20h)

- 25 de março – 14 às 20h (encerramento da bilheteria - 19h)