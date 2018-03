Salvador solidária! Voluntários ajudam alunos a entrar na Ufba

Parceria entre jovens do Rotaract e Colégio Rômulo Almeida, no Imbuí, reformou até a biblioteca da escola

“O que você pode fazer pelo mundo hoje?”. A frase, escrita em uma cartolina estirada na grama, em uma praça na Pituba, mostra o que é prioridade para quem faz trabalho voluntário: vontade e dedicação.

Em um domingo qualquer de março, enquanto uns gozavam o direito quase divino de descansar após a semana de trabalho, integrantes do Rotaract Club Salvador Aratu se reuniam em torno da pergunta central. O grupo é uma ala jovem do tradicional Rotary Club voltada para pessoas de 18 a 30 anos e tem, atualmente, 16 membros. Pouca gente que, junta, tem conseguido promover mudanças significativas através de projetos voltados para servir o outro.

O maior desses projetos é o EscolA+, que atua no Colégio Estadual Rômulo Almeida, no Imbuí. Através dele, estudantes do 3º ano do ensino médio recebem bolsas em cursinho pré-vestibular e os do 1º e 2º anos têm aulas semanais de reforço escolar. Uma vez por ano, são realizadas uma feira de carreiras e aulão para o Enem. Graças à parceria, até a biblioteca do colégio foi reformada no ano passado. Ganhou ar-condicionado, computador, mesas, parte dos livros e ajustes estruturais.

O dinheiro derivou da criatividade. “Fizemos projetos financeiros antes para conseguir os recursos necessários para rodar o projeto. Parceria com o Bahia e o Vitória, em que conseguimos camisas autografadas e isso rendeu aproximadamente R$ 5 mil a R$ 6 mil. A gente fez também um festival de tortas, com atrações musicais, em que a gente vendia o ingresso e dava direito a três pedaços de torta e dois sucos ou refrigerante, e nisso daí a gente arrecadou também mais R$ 5 mil ou R$ 6 mil. E pedimos subsídio para o Rotary, em que conseguimos mais cerca de R$ 6 mil. Aí a gente juntou tudo, conseguiu levantar uma verba de R$ 20 mil e fazer a reforma da biblioteca”, explica o engenheiro de produção Caio Menezes, 30 anos, que na organização interna do Rotaract é o diretor de projetos. A Secretaria de Educação custeou a mão de obra.

Uma das ramificações do EscolA+ é o Gabaritando, projeto que desde seu início, em 2015, já conseguiu 14 bolsas integrais para alunos do Rômulo Almeida no cursinho Único pré-vestibular. Uma delas foi para Jeane de Souza, 17 anos, que concluiu o 3º ano em 2017 e agora curte os últimos dias de folga antes de iniciar o Bacharelado Interdisciplinar (BI) de Humanidades na Ufba, na segunda-feira (2). Foi a escolha dela após ser aprovada também em Ciências Sociais na Uneb e em Psicologia na Unifacs.

Ao olhar para trás, Jeane avalia que a oportunidade fez a diferença. “Eu fiz valer a pena, e não só por resultado de nota. Porque antes de vir o resultado do Enem, da Uneb, da Unifacs ou de qualquer vestibular, a gente olha e sabe que valeu a pena, que foi conhecimento, não precisava de nota para provar. Claro que a nota ajuda, mas não só ela fez a gente crescer ali. Eu vivia no cursinho. E se fosse para eu pagar, eu não teria condição de estar naquele cursinho”, comenta. A mensalidade custa R$ 790.

A realidade universitária que ela vai conhecer a partir do dia 2 de abril não é mais novidade para João Gabriel Modesto, 18 anos, que durante o 3º ano, em 2016, trocou o turno na escola do matutino para o noturno para poder conciliar com a bolsa no cursinho e o estágio que fazia.

Esforço recompensado

Essa ação deles me possibilitou conhecer o mundo ao ingressar na Ufba, e no BI de Saúde principalmente, porque a gente desmistifica várias coisas e vê que esses espaços que não nos são ofertados podem ser viabilizados por ações como essa. A inserção no cursinho pré-vestibular me possibilitou várias coisas que não são possíveis num colégio público. Eu acho que essa atitude do Rotaract é justamente isso, uma subversão da meritocracia que está instaurada na sociedade. (...) Se eles não tivessem esse ideal que eles têm de equidade, de inserir pessoas que não são comumente inseridas nesses espaços e fazer com que essa cultura mude, pelo menos no micro deles, isso não ocorreria”, analisa o estudante do 3º semestre, que, assim como Jeane, projeta ser psicólogo.

O diretor do colégio, Elísio Santos, usa Jeane e João Gabriel como referência na tentativa de mudar uma dura realidade. “Tem meninos que não vivenciam no meio familiar, nem dos amigos, pessoas que tiveram sucesso na vida através da educação. E a gente está com a ideia de levar os estudantes daqui para passar um dia lá na Ufba, para eles verem que a Ufba existe, que tem estudante do Rômulo lá estudando. A mudança que aconteceu com Jeane por participar desse processo todo é fantástica”.

Aos 29 anos, Rodrigo Aguiar é presidente do Rotaract, além de doutorando em Química. E algo que o satisfaz é quando a palavra “perspectiva” entra no vocabulário dos estudantes. “É muito difícil, nessa realidade da escola, você motivar os alunos porque eles, às vezes, não acreditam. Tem aquele colega que está trabalhando e ganhando um salário mínimo, então ele ‘pô, também quero’ para comprar um tênis bom, um celular bom. E não sabe que lá no futuro ele vai ser cobrado por isso. Então a gente está tentando trazer esse ponto de vista um pouco diferente para mostrar aos alunos que eles têm futuro, que são capazes”.

Diretor Elísio Santos junto com os ex-alunos Jeane de Souza e João Gabriel Modesto: agora universitários, eles voltam à biblioteca reformada (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Parceria virou chamariz do colégio, diz diretor

“Eu fui estudante daqui, isso em 1992, e nenhum professor falou pra mim de vestibular. Claro que hoje com o Enem fica mais forte, mas naquela época existia vestibular”. Palavras de Elísio Santos, ex-aluno e atual diretor do Colégio Estadual Rômulo Almeida.

Agora com a função de administrar uma instituição com cerca de 1.600 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, Elísio utiliza os artifícios possíveis para “encantar” os alunos, como ele mesmo diz. E as ações proporcionadas pela interação com o Rotaract viraram um chamariz no início do ano letivo.

“A gente coloca para os estudantes do 1º ano que a escola tem parceria com algumas instituições públicas de estágio e fala da parceria com o Rotaract. No ano passado, a gente colocou o que era a proposta da reforma da biblioteca e, este ano, já coloquei para os alunos novos a realidade que aconteceu. Este espaço aqui (a biblioteca) só foi possível através da parceria com eles”, conta o diretor.

Depois da missão cumprida na biblioteca, a vice-diretora Mércia Barreto renova os planos. “A gente está pensando na reforma do laboratório de ciências. Mas ainda não é para agora”, revela.

Presidente do Rotaract, Rodrigo Aguiar não garante, mas abraçou a ideia. “Tem possibilidade disso acontecer. Ela falou com a gente do laboratório de ciências e a gente está tentando inscrever o projeto. A gente já tinha um projeto para a sala de informática e agora está querendo expandir para sala de informática e laboratório de ciências”.

Quer ser um voluntário?

O Rotaract é um clube aberto a novas adesões, desde que no limite de idade entre 18 e 30 anos. Ajudas pontuais são sempre bem-vindas, segundo os integrantes. No entanto, para ser alçado a sócio permanente é preciso frequentar pelo menos seis de cada oito reuniões semanais e liderar uma ação. O grupo não tem uma temática específica: para se ter ideia, já fez um projeto de atendimento de saúde nos bairros e outro de montagem de uma cozinha industrial para produção de bolos. Periodicamente, também doa alimentos a moradores de rua. “Nosso clube é aberto, as reuniões são abertas. Se as pessoas da comunidade quiserem participar de nossos projetos, fiquem à vontade. Inclusive, quem quiser sugerir projeto, nosso clube é super aberto a isso”, convida Rodrigo Aguiar, presidente do Rotaract. As ações podem ser vistas nos perfis no Facebook e no Instagram.