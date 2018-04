Salvador tem exposição e carreata para celebrar Dia do Jipeiro

Os jipes estão em exposição no Farol da Barra

Para celebrar o Dia Mundial do Jipeiro, os clubes de 4x4 de Salvador prepraram uma exposição de jipes antigos e preparados para a trilha, em frente ao Farol da Barra. À noite, a partir das 20h, haverá ainda uma "jipeata" (carreata de jipes) entre o Farol e Piatã, com término no estacionamento do antigo restaurante Casquinha de Siri.

“Hoje é um dia importante para nós, pois queremos passar a nossa mensagem de respeito às questões sustentáveis, seja elas ligadas ao meio ambiente ou à área social. Por isso, sempre fazemos ações solidárias. E no Dia do Jipeiro não poderia ser diferente. A ideia é a gente fazer um outro evento para entregar todas as doações ao abrigo, também com a presença de alguns jipes”, diz David Lee, o Coxim, um dos organizadores.

A comemoração ainda tem direito a ação social. É que os integrantes do clube estão arrecadaram donativos para os idosos do Abrigo Dom Pedro II. Toda a programação teve apoio da Prefeitura, através da Transalvador e da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel).

Ano passado, a “jipeata”, que reuniu cerca de 100 viaturas, também teve o apoio da Transalvador.