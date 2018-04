Salvador terá nova empresa de transporte por aplicativo

Cerca de 2 mil motoristas soteropolitanos já estão cadastrados

Uma nova empresa de transporte por aplicativo vai começar a funcionar em Salvador a partir de maio. Segundo os representantes da Fuor Muve, um dos principais diferenciais da empresa em relação às que estão no mercado é um sistema de pontuação no qual tanto os motoristas como os usuários podem trocar os pontos por prêmios.

Entre as premiações estão celulares, serviços como revisão de carro, e até carros e viagens para o exterior. A empresa também oferece descontos nas taxas cobradas aos motoristas de acordo com as notas que eles recebem dos passageiros. A Fuor Muve está em operação nas cidades de São Paulo (SP), Joinville (SC), Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG).

Salvador será a primeira cidade do Nordeste a receber o serviço. Segundo a empresa, cerca de 2 mil motoristas já se cadastraram na plataforma, que vai começar a operar em maio. Aracaju (SE) e Rio de Janeiro (RJ) serão as próximas cidades escolhidas pela empresa.