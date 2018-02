SalvadorCard estudantil deverá ser revalidado até dia 31 de março

Revalidação está sendo realizada nos postos Lapa e Comércio

Cerca de 250 mil estudantes deverão revalidar os cartões de meia passagem estudantil no sistema SalvadorCard neste ano. O cartão expira anualmente. A validade de 2017 termina no dia 31 de março. A revalidação pode ser realizada durante todo o ano nos postos da Lapa e do Comércio.

Para realizar a revalidação, os estudantes devem conferir se a instituição de ensino já atualizou o cadastro de estudantes no site do SalvadorCard (www.salvadorcard.com.br), comparecer ao posto portando carteira de identidade e comprovante de matrícula e pagar a taxa de R$ 7,40, equivalente a duas tarifas de ônibus.

Confira documentos necessários:

RG

SalvadorCard

Comprovante de Matrícula

Confira endereços para revalidação:

Posto Lapa: Av. Vale do Tororó, s/n - Tororó - Estação da Lapa, piso da alimentação.

Posto Comércio: Rua Miguel Calmon, nº 80 Comércio (MPE / Bilhete Avulso / Vale Transporte)