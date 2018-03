Sambista baiano Ederaldo Gentil ganha tributo no TCA

Show terá participação de Larissa Luz, Josyara, Zé Manoel e BaianaSystem; ingressos a preços populares

A banda BaianaSystem, o cantor Zé Manoel e as cantoras Larissa Luz e Josyara apresentam nesta terça-feira (20), no Teatro Castro Alves, um tributo à obra do músico baiano Ederaldo Gentil (1947-2012). A apresentação integra o projeto Acervo Ederaldo Gentil (Natura Musical), que contempla ainda o relançamento de três álbuns do cantor, além de um disco de raridades. O site www.ederaldogentil.com.br também faz parte do projeto.

O endereço traz os quatro álbuns disponíveis para audição e textos sobre a vida do músico. Luisão Pereira, sobrinho de Ederaldo e produtor do Acervo Ederaldo Gentil, irá comandar a banda de apoio na apresentação do TCA. O grupo conta com os músicos Ênio Nogueira (violão, cavaquinho e guitarra), Aline Falcão (teclados), Ícaro Sá (percussão) e Luisinho do Gêge (percussão), além do próprio Luisão Pereira (contrabaixo e sintetizadores).

A cantora Larissa Luz vai participar da festa em homenagem a Ederaldo (foto/Evadnro Veiga/CORREIO)

“A obra de Ederaldo merece ser mais conhecida pela turma mais nova, para saberem que suas músicas são atemporais. Ederaldo, além de ser um mestre do samba, é, acima de tudo, um mestre da canção. E as músicas dele cabem em qualquer formato”, diz Luisão Pereira. Por isso, diz, o show reúne três artistas da nova geração baiana e Zé Manoel, revelação da música pernambucana.

Serviço: Teatro Castro Alves (Campo Grande). Terça (20), às 20h. Ingresso: R$ 20 | R$ 10.