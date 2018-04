Sambista Dona Ivone Lara está internada em estado grave

Cantora e compositora tem 97 anos e sofre com uma infecção renal

Internada há duas semanas no CTI da Coordenação de Emergência Regional, no Leblon, zona sul do Rio, a sambista Dona Ivone Lara teve uma piora no estado de saúde na tarde desta segunda-feira (16). A cantora luta contra uma infecção renal, com complicações causadas pela idade. A sambista artista completou 97 anos na última sexta, já em estado grave. Na tarde desta segunda, o quadro se agravou.

Dona Ivone Lara está internada há duas semanas. A Rainha do Samba, como é conhecida, é autora de sucessos como Sonho Meu, Acreditar e Alguém me Avisou, e tem 19 discos gravados.

Segundo a empresária da sambista, a cantora apresentou um quadro de anemia e precisou receber doações de sangue. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela foi internada em estado grave, mas a empresária garantiu que Dona Ivone "está bem" e que está um pouco indisposta para se alimentar.

Condiderada uma das sambistas mais importantes do país, a carioca não era internada há oito meses, desde que recebeu alta do CER-Leblon em agosto de 2017, quando ficou na unidade de saúde por uma semana devido à uma crise de hipoglicemia.