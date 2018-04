Sambistas baianos lamentam morte de Dona Ivone Lara

Para o compositor e pesquisador Roberto Mendes, o samba hoje ficou órfão de mãe

A morte de Dona Ivone Lara também repercutiu entre os sambistas baianos, que lamentaram a perda da compositora, intérprete e amiga. Fundador de um dos mais tradicionais blocos de samba de Salvador, José Luís Lopes, o Arerê, ressaltou o susto com o noticiário da manhã. “Perdemos a da Grande Dama do Samba! Uma grande compositora e amiga que nos deixou”, lamentou, lembrando que embora tenha sido ícone num outro momento histórico, Dona Ivone sempre será um nome inesquecível no samba. Arerê fez questão de ressaltar que, além de ter participado do desfile do bloco, ela também já foi convidada especial do Alerta num show realizado na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), em 2008.

Dona Ivone foi a atração de festa do Bloco Alerta Geral, um dos mais tradicionais e em atividade da capital baiana, em 2008 (Foto:arquivo pessoal)

Para o compositor e pesquisador Roberto Mendes, o samba hoje ficou órfão de mãe. “Todas as vezes em que essas grandes matrizes sonoras se vão, perdemos uma fonte de cultura”, ressalta Roberto, destacando que ela esteve acima de qualquer rótulo, pois negra, carioca, sambista, mulher, conseguiu vencer o preconceito e se impor como uma referência numa área dominada por homens e marginalizada. “Sinto uma enorme consternação por essa ausência, mas sei que ela estará cada vez mais presente nas nossas vidas e, para sempre, estará ao lado dos grandes, como Cartola e Nelson Cavaquinho.

Com uma postura parecida, a sambista Mariene de Castro lembra de toda a doçura dessa mulher que atravessou os anos repleta de dignidade. “Ela venceu todas as adversidades com muita sabedoria, digna de uam rainha”, diz Mariene que conheceu há sambista há 18 anos, quando o filho João Francisco era um bebê e elas participavam juntas da gravação de um CD em homenagem a Igreja do Rosário dos Pretos. Voltaram a se encontrar outras vezes, inclusive, quando estava grávida de oito meses de Bento e foi ao Rio de Janeiro para participar de uma homenagem feita a Dona Ivone, no Circo Voador. “Ela deixou uma lição muito rica para todos nós e um exemplo dessa autoridade repleta de respeito e amorosidade”, conclui.

Nas redes sociais, os sambistas Juliana Ribeiro e Walmir Lima também manifestaram seu pesar. “É como perder uma avó, uma tia querida que nina a gente com seu canto...Saudades eternas, minha Diva, descanse em paz”, disse Juliana. Já o compositor de Ilha de Maré, ressaltou a mulher cheia de fibra. “Uma estrela que brilhou na terra e irá brilhar bem mais no céu”, conclui.