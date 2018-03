Santa Casa é confirmada como gestora do Hospital Municipal de Salvador 

Resumo do contrato foi publicado no Diário Oficial nesta quarta (14)

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia foi confirmada oficialmente como a gestora do Hospital Municipal de Salvador. O resumo do contrato de gestão foi publicado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (14). A instituição venceu a concorrência pública para administrar o equipamento hospitalar, o chamamento público nº 001/2017.

Hospital será inaugurado no dia 29 de março (Foto: Valter Pontes/ Divulgação PMS)

A Santa Casa de Misericórdia ficará responsável pelo planejamento da gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde e dos bens patrimoniais do Hospital Municipal nos próximos cinco anos. A instituição tem experiência na gestão de equipamentos hospitalares e é a responsável por administrar o Hospital Santa Izabel.

Presente de aniversário

O Hospital Municipal de Salvador será inaugurado no dia 29 de março, dia do aniversário de 469 anos da capital baiana. A obra está 100% concluída e passa agora pela fase final de instalação dos equipamentos e mobiliários. A unidade de saúde fica na Boca da Mata, região de Cajazeiras, e tem capacidade para atender por mês 1,2 mil pessoas na emergência e 60 mil pessoas no ambulatório de egressos e hospital dia.

A estrutura conta ainda com serviço social, pré-consulta de enfermagem, agência de transfusão sanguínea, laboratórios de análises clínicas, serviços de imagem, heliponto e base do SAMU.