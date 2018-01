Santander tem 10 vagas de gerente na Bahia

por Lucy Barreto

O banco Santander está contratando 350 profissionais para cargos de gerente em várias cidades do Brasil. Na Bahia são 10 vagas, sendo 5 para Salvador. Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no canal “Trabalhe Conosco” no site do Banco (www.santander.com.br). Funcionários Santander também podem concorrer às vagas.

Além da Bahia, há oportunidades para Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“No início de 2017, já contratamos 350 gerentes. Esses profissionais contribuíram para a abertura de 15 mil contas correntes empresariais e 10 mil novos clientes Getnet”, afirma Ede Viani, diretor de Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios no Banco Santander Brasil. “Esse engajamento impulsionou nosso avanço no segmento e, como consequência, abrimos as novas vagas.” A área de negócio também se planeja neste ano para abrir vagas para Gerente de Relacionamento Digital, aumentando o modelo de atendimento no qual o relacionamento do cliente e gerente exclusivo seja remoto por meio de canais digitais.

Simm oferece 80 vagas para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), está com 80 vagas abertas para os cursos de qualificação profissional em Encanador Predial e Auxiliar de Padaria e Confeitaria, em parceria com o Senai. Para participar dos cursos, é necessário ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental I e o Ensino Fundamental, respectivamente.

Os interessados devem se dirigir à sede do Serviço Municipal de Intermediação de mão de obra – Simm, na Rua Miguel Calmon, 506, Comércio, levando cópias de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade e foto 3x4. As inscrições serão feitas somente hoje (dia 17).

As aulas para a qualificação de auxiliar de padaria vão acontecer de 22 de janeiro a 29 de março, das 13h às 17h. Já as de encanador serão realizadas de 29 de janeiro a 29 de março, das 13h às 17h. São 40 vagas para cada curso. A carga horária é de 160 horas.