Santiago Tréllez desperta interesse do Santos

Tréllez tem contrato com o Vitória até o fim deste ano

O atacante Santiago Tréllez, que havia despertado interesse do Corinthians, segue em alta com os clubes paulistas. Desta vez, quem está de olho no colombiano é outro alvinegro: o Santos.

O Peixe já iniciou conversas com o Vitória para tentar a contratação do jogador de 27 anos. Uma das possibilidades para conseguir fechar negócio é, além de uma compensação financeira, o Santos fazer o repasse do lateral-direito Matheus Ribeiro para o Vitória. Versátil, ele também atua pela esquerda. O jogador chegou ao Santos no começo de 2017, mas só jogou nove partidas na temporada.

Outra chance é o Santos pagar a multa rescisória de Tréllez, que gira em torno de R$ 10 milhões.

Tréllez, que tem contrato com o Vitória até o fim deste ano, foi artilheiro do time no Campeonato Brasileiro de 2017, com 10 gols marcados.

Apesar de estar aberto a negociar o colombiano, o Vitória tem interesse de contar com ele para a temporada.