Santiago Tréllez entra na mira do São Paulo

O atacante Santiago Tréllez está confirmado na partida de hoje, às 20h45 (TV Bahia), contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano. O jogador de 28 anos do Vitória, porém, segue sendo cobiçado por outros clubes do futebol brasileiro. Após propostas de Corinthians e Santos, agora é o São Paulo que tenta tirar o colombiano da Toca do Leão.

Inicialmente, o Vitória disse que só pretendia liberar o jogador caso algum clube desembolsasse R$ 10 milhões, que corresponde ao valor da rescisão contratual do colombiano. No entanto, a diretoria rubro-negra se mostrou aberta a receber propostas.

Para contar com o centroavante, o São Paulo ofereceu R$ 6 milhões ao Leão. A proposta agradou, mas o tricolor paulista pretende fazer o pagamento em parcelas, o que travou a negociação. A intenção é pagar R$ 2 milhões à vista e dividir o restante em três parcelas que seriam quitadas em até um ano e meio.

A dificuldade em liberar o atleta é simples: o Vitória tem total interesse de manter Tréllez, já que o atacante é um dos principais jogadores do atual elenco. Ele, inclusive, foi artilheiro do rubro-negro no Campeonato Brasileiro do ano passado, com 10 gols marcados em 23 partidas.

Por outro lado, o Vitória tem duas ponderações: o contrato com Tréllez encerra no fim do ano, o que pode fazer com que o atleta deixe o Leão de graça em dezembro. O clube ainda enfrenta uma crise financeira e precisa de dinheiro em caixa para fazer contratações. Até o momento, só chegaram à Toca do Leão quatro reforços: os laterais Bryan e Lucas, o atacante Denilson e o volante Lucas Marques. O atacante Rhayner também já treina, mas ainda não foi anunciado.

O São Paulo vive situação oposta. O clube está com os cofres cheios, já que, recentemente, vendeu o centroavante Lucas Pratto para o River Plate e arrematou 8,5 milhões de euros (R$ 32,9 milhões).