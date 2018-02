'São choronas e espertas', revela médica que fez parto das gêmeas de Ivete 

Helena e Marina nasceram na manhã deste sábado (10)

O parto de Ivete Sangalo, que deu a luz na manhã deste sábado (10) às gêmeas Marina e Helena, foi considerado 'dentro dos padrões'. A informação foi divulgada pela médica obstetra Luciana Vieira Lopes, responsável pelo procedimento cirúrgico, em coletiva na frente do Hospital Aliança, em Salvador, onde as meninas nasceram.

"Ela chegou muito tranquila e alegre como sempre. Ela desencadeou um processo de parto naturalmente. Deu entrada por volta de 1h no hospital com as rotinas e protocolos habituais da assistência em obstetrícia", destacou a médica.

Luciana, que também fez o primeiro parto de Ivete (o de Marcelo, hoje com 8 anos), revelou que as meninas são retadas. "Ivete ficou acordada o tempo todo durante o parto. Foi um parto muito tranquilo. As duas são choronas e espertas. Elas estão em boas condições. A mãe está ótima e descansando", afirmou a médica. Ela ressaltou que Ivete já está amamentando as meninas.

A alta de Ivete deve acontecer, segundo a médica, até segunda-feira (12). "As meninas estão bem. Ivete já está amamentando. Cada uma nasceu com uma média de 2,5 kg, um peso normal para uma gestação de 36 semanas", ressaltou a médica destacando que o pai das meninas, o nutricionista Daniel Cady assistiu ao parto emocionado.