São Paulo e o Brasil ganham um grande farol de cultura e lazer

Hagamenon Brito*

É clichê dizer que São Paulo é o pulmão do Brasil, mas é um fato tão verdadeiro quanto o hábito do paulistano de comer pastel na feira do bairro. O poder de oxigenação da maior e mais influente cidade do país inclui um diversificado e grande cardápio de opções de cultura, lazer e empreendedorismo para os seus habitantes e os mais de 15 milhões de turistas anuais que a visitam a negócios e/ou lazer, segundo dados de 2014.

Instalação Vista 360, do renomado artista plástico Vik Muniz, no 4º do Farol Santander (foto/Renato Suzuki/divulgação)

Inaugurado esta semana na região central da cidade que completou 464 anos na quinta-feira (25), o Farol Santander é mais um importante centro cultural que merece a visita dos baianos que visitam São Paulo, cujo hino informal, Sampa, foi composto e gravado por Caetano Veloso em 1978.

A mais nova atração da megalópole está localizada no edifício Altino Arantes, icônica construção de arquitetura ard déco inaugurada em 1947, num projeto de Plínio Botelho do Amaral, e onde funcionou por décadas a sede do extinto Banespa, banco adquirido em 2010 pelo Santander.

Aberto após dois anos de reforma, o Farol Santander ocupa inicialmente 18 dos 35 andares totais do prédio que durante um longo período foi a maior estrutura de concreto armado da América do Sul e onde, no topo dos seus 162 metros de altura, tremula a bandeira de São Paulo.

Com 165 metros de altura e 35 andares, o Edifício Altino Arantes (Farol Santander) foi inaugurado em 1947 e é um dos prédios icônicos de São Paulo (foto/Renato Suzuki/divulgação)

Aliás, objetos e o histórico mobiliário usados nos escritórios e na presidência do Banespa, devidamente restaurados, ocupam dois andares do Farol, numa experiência que permite um mergulho literal no ambiente bancário antigo. Uma atmosfera classuda e tradicional, porque, diga-se de passagem, no passado existia mais classe em ambientes desse tipo.

Outros destaques do Farol Santander, cujo hall térreo e cinco andares (incluindo o belo mirante do 26º andar, onde foi instalado um café da rede Suplicy) foram tombados pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, são um andar inteiramente dedicado para palestras e encontros sobre temas como a economia criativa; a instalação Vista 360, feita pelo artista plástico Vik Muniz, no 5° andar; duas exposições de arte imersiva no 22º e 23º andares, assinadas por Facundo Guerra e Tatiana Wlasek, da Storymakers, e a incrível O Dia que Saímos do Campo, do coletivo russo TUNDRA; e uma pista de skate no 21º.

Vista de uma das laterais do Mirante no 26º do Farol Santander, onde também funciona um café da rede Suplicy (foto/Renato Suzuki/Divulgação)

Idealizada por Bob Burnquist, uma das maiores referências do esporte no Brasil e no mundo, a pista de skate tem mais de 300m², vista para a cidade e é um circuito street, com rampas e obstáculos. O espaço também recebeu grafites geométricos e lambe-lambes fotográficos produzidos pelo Baixo Ribeiro, da Choque Cultural. O visitante paga R$ 50 por hora nesse espaço (veja serviço completo abaixo).

Detalhe da pista de skate no 21º andar, idealizada por Bob Burnquist, referência do esporte no Brasil e no mundo (foto/Renato Suzuki/divulgação)

Outra atração especial do Farol Santander é Loft do 25º andar, um inédito apartamento num edifício histórico como o Altino Arantes. Com uso exclusivo para hospedagem (5 pessoas) ou eventos (50 pessoas), o loft, com mais de 335m² e decoração art déco, é um projeto assinado pelo escritor de arquitetura francês Triptyque. Como hospedagem, é oferecido serviço de camareira e limpeza para a estadia dos hóspedes. A diária, por meio do Airbnb, sai por R$ 4 mil. Um sonho de consumo, pois não.

Com 335 m² e decoração art déco, o loft no 25º andar pode ser alugado para hospedagem ou para eventos com diária a R$ 4 mil (foto/Renato Suzuki/divulgação)

* O jornalista viajou a São Paulo a convite do Farol Santander

Veja vídeo sobre o Farol Santander





FAROL SANTANDER – SERVIÇO

Onde: Rua João Brícola, 24 – Centro (estação São Bento – linha 1, azul do metrô), São Paulo Entrada acessível: Rua João Brícola, 32 Site Farol Santander: farolsantander.com.br Funcionamento: terça a domingo Horários: 09h às 20h Ingressos: site e bilheteria física no local Horário Bilheteria: 09 às 19h Valores: Combo 1 – Espaço Memória + Arte Imersiva + Mirante R$ 20,00 Combo 2 - Espaço Memória + Mirante > R$ 17,00 Combo 3 – Arte Imersiva + Mirante > R$ 17,00 Combo 4 – Debates de Economia Criativa + Mirante > R$ 17,00 Combo 5 – Mirante > R$ 15,00 Pista de Skate – R$ 50/hora Loft: R$ 4.000/ diária