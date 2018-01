Sarau de Carnaval leva sucessos da axé music para o Baby Beef Alvarez

Edu Casanova e Marrom receberam Alavontê e Alinne Rosa nesta quarta (17); evento tem ainda duas edições

O clima foi de nostalgia e de aquecimento para o Carnaval nesta quarta-feira (17) no restaurante Baby Beef Alvarez. É que o Sarau de Carnaval, evento promovido pelo cantor e compositor Edu Casanova em parceria com o jornalista Osmar Marrom Martins, fez uma verdadeira homenagem à axé music no Caminho das Árvores. Com muitas histórias e sucessos da folia baiana, a primeira edição do projeto teve como convidados Alavontê e a cantora Alinne Rosa. A abertura foi do comediante Renato Piaba.

“A ideia é reviver as músicas que marcaram o nosso Carnaval e, é claro, discutir o cenário musical atual”, explica Edu Casanova. Segundo Marrom, além do bate-papo descontraído e reencontro de amigos, “o projeto proporciona um memorável encontro de gerações”. Representa ainda um aquecimento para o Carnaval. “Esse evento é a cara da cidade. A nossa ideia é contribuir para a efervescência da cultura local”, afirma Marco Alvarez, proprietário do Baby Beef.

Piaba abriu o evento desta quarta-feira (Fotos: Arisson Marinho/CORREIO)

O evento apoiado pelo CORREIO continua nas próximas quartas-feiras de janeiro, sempre às 18h30. No dia 24, os anfitriões recebem as bandas Armandinho, Dodô & Osmar e Eva. Já no dia 31, Jau, Gerônimo e Cortejo Afro são os convidados.

Agito e folia

Após abertura intimista de Casanova - com We Are Carnaval e músicas das bandas Mel e Eva - foi a vez de Alinne animar o restaurante. Ela fez o público levantar para curtir sucessos da sua carreira, como Pense em Mim. "Eventos como esse são muito bons para a gente pegar o fôlego para o Carnaval", disse a cantora ao CORREIO. Ela aposta na música Aquele Fogo para seu Carnaval, que vai ser agitado. Na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, ela sai na pipoca do circuito Barra-Ondina, em Salvador. Já sábado (10), comanda o bloco O Vale. Domingo (11) participa da folia de Barreiras, no interior do estado. Na segunda-feira (12) de Carnaval a cantora se apresenta em Visconde Rio Branco (MG) e terça-feira (13) em Santa Rita do Sapucaí (MG).

A banda Alavontê, por sua vez, começou sua apresentação com Quando a Chuva Passar e tocou antigos e novos sucessos. "Alavontê não é só 'revival'. É a história das nossas vidas. Toda vez que a gente toca é uma grande responsabilidade de mostrar um pouco da nossa trajetória", conta Jonga. Os artistas tocam no Furdunço, nos dias 4 e 8 de fevereiro; no dia 6 fazem o Alavontê de Mortalha na Arena Fonte Nova; e no sábado de Carnaval, dia 10, participam do Camarote do Nana. Nos dias 11 e 13 de fevereiro, participam do Carnaval em trios sem cordas.

Entre os presentes, a jornalista Helô Sampaio revelou que adora participar de eventos assim, onde pode encontrar os amigos artistas e vê-los para além das apresentações. "Tenho muitas memórias desses anos de axé. Me lembro de Armandinho tocando na Praça Castro Alves e de Magareth lá no começinho da carreira... Tenho uma relação de bem-querer com todos esses artistas porque acompanhei a trajetória deles", conta. A secretária estadual do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), Olívia Santana, também marcou presença na estreia do evento: "É um projeto maravilhoso, belíssimo para lembrar grandes sucessos do Carnaval. Festa esta que é o grande celeiro onde deságua toda a criatividade dos nossos cantores e compositores".

O operador de produção Adson Vilas Boas ganhou uma promoção do Clube Correio, programa de vantagens para assinantes do CORREIO, e fez questão de ir para a estreia do projeto. "Ouvia Alinne e adoro. Já Alavontê tive a oportunidade de conhecer hoje. Achei muito interessante mais essa oportunidade de vivenciar novas experiências", elogiou.