Sarau de Carnaval resgata histórias da Axé Music em encontros pré-folia

Evento gratuito acontece às quartas-feiras no Baby Beef Alvarez; primeira edição terá Alinne Rosa e Alavontê como convidados

A capital baiana já está em clima de festa. E as quartas-feiras de janeiro ficarão ainda mais animadas com o Sarau de Carnaval, nos dias 17, 24 e 31, no restaurante Baby Beef Alvarez (ao lado do Walmart da Avenida ACM).

Música, histórias e acontecimentos dos 30 anos da Axé Music serão relembrados pelo jornalista Osmar Marrom Martins, que comanda o evento ao lado do compositor e cantor Edu Casanova. Em uma proposta diferente e inovadora promovida pelo Jornal Correio, a ideia do evento é inspirar os baianos através do resgaste da música e valorização dos artistas locais.

O Alavontê também confirmou presença no Sarau de Carnaval (Foto: Iracema Chequer/divulgação)

A primeira edição acontece dia 17, a partir das 18h30 e contará com a presença do Alavontê e da cantora Alinne Rosa, interpretando seus maiores sucessos, além de clássicos do movimento musical. A abertura da noite ficará sob o comando do comediante Renato Piaba. O acesso é gratuito e sujeito à lotação do espaço. A programação dos demais dias poderá ser conferida no correio24h.com.br.

SERVIÇO:

O quê: Sarau de Carnaval

Quando: 17, 24 e 31 de janeiro

Local: Restaurante Baby Beef Alvarez, Av. ACM (ao lado do Walmart)

Entrada gratuita (sujeita à lotação do espaço)