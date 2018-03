Sargento achado carbonizado sumiu quando ia levar os pais ao médico

Informação foi confirmada ao CORREIO por familiares

Os familiares do sargento da reserva Mário Correia da Silva Filho, 46 anos, confirmaram ao CORREIO que o corpo encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (28), na região do CIA, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), é do policial aposentado. Mário havia saído de casa, no bairro de Cajazeiras 10, com destino a São Sebastião do Passé, também na RMS, onde buscaria os pais para uma consulta médica. No caminho, no entanto, foi surpreendido por criminosos armados.

A vítima foi baleada e, em seguida, levada até o CIA, onde teve o corpo queimado dentro do próprio veículo, da marca Toyota, branco, placa BKO 1261, com licença de Salvador. Os familiares estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) na manhã desta quinta-feira (29) para dar início ao processo de reconhecimento do corpo e conversou com o CORREIO.

Sem se identificar, a nora de Mário disse que chegaram à conclusão de que a vítima é mesmo o policial porque o sogro não chegou a São Sebastião, onde pegaria os pais para levar a uma consulta médica. Ela disse, ainda, que a família não tem suspeita do que pode ter acontecido ao sargento, que é pai de três filhos. Segundo a mulher, estão todos muito abalados. Os outros familiares não quiseram falar com a reportagem.

Procurado, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou, por meio de sua assessoria, que o corpo vai ser periciado pela Coordenação de Antropologia da pasta. Lá, uma equipe vai iniciar o processo de necropsia detalhada, que não é como o processo tradicional. Os peritos, conforme informou o DPT, vão avaliar qual o processo mais adequado para identificar a vítima, levando em consideração o grau de carbonização do cadáver. O processo de identificação pode ocorrer por meio de impressão digital, análise da arcada dentária ou DNA.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Simões Filho) encontraram o corpo de um homem, próximo à rotatória de Mapele. A Corporação disse, no entanto, que aguarda a identificação do DPT para confirmar se o corpo é do sargento Mário.

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares dão indicativos de Mário foi surpreendido por bandidos, que fizeram uma barricada na Avenida Dois de Julho, em Águas Claras, já na saída para a BR-324, que dispararam contra o policial. A polícia informou que o corpo encontrado estava no interior do veículo.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).