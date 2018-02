Satisfeito com o Leão, Mancini destaca disputa na lateral direita

Técnico rubro-negro disse ter até três opções para o Ba-Vi de domingo (18)

O técnico Vagner Mancini surpreendeu ao escalar o volante José Welison, que ainda não tinha entrado em campo em 2018, como titular diante do Corumbaense, nesta quinta-feira (15), pela Copa do Brasil. Ele é um dos jogadores que concorrem pela vaga na lateral direita para o Ba-Vi de domingo (18), pelo Baianão.

Ainda na etapa inicial, o volante foi ocupar aquela posição. Lucas Marques, que começou como titular da lateral direita, migrou para o meio-campo. Na etapa final, o zagueiro Ramon ainda foi a campo. Segundo o treinador, todos concorrem pela vaga.

“José Welison foi bem, mas está há muito tempo inativo. Colocamos ele em campo para que tivesse a oportunidade de se movimentar, de mostrar como estava. Fizemos a troca e depois entrou o Ramon, que é uma das opções. Lógico que até domingo vamos ter que escolher, mas até dias atrás a gente tinha uma certa dificuldade nisso. Agora, temos essas opções”, explicou.

O titular da lateral direita, Lucas, está machucado, assim como o reserva imediato dele, o garoto Cedric, de 20 anos. É improvável que um deles se recupere antes do clássico.

Beneficiado por um cruzamento de José Welison, que resultou no segundo gol do Leão no triunfo por 3x0, o atacante André Lima comemorou: “graças a Deus temos bons cruzadores no time. Fui feliz em cabecear no gol, porque já tinha tido uma oportunidade parecida no primeiro tempo e o goleiro pegou”, disse à rádio Metrópole FM.

O centroavante, que deve ser titular no Ba-Vi, concordou com a ideia de não poupar os atletas no duelo pela Copa do Brasil. “Importante porque é uma competição que o Vitória prioriza. Hoje, só por esse jogo, já ganhamos um dinheiro bom, que ajuda o clube na situação financeira que vive. Agora temos que descansar, isso é o mais importante. São só três dias para o clássico e o nosso rival tem dez dias sem fazer nada”, completou.